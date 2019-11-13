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華碩新設事業群總經理 成立智慧物聯網事業群

最新更新：2019/11/13 18:22

（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩今天表示，為創造更大價值及擴展營運範疇，由謝明傑及許祐嘉接任開放平台事業群共同總經理；另成立智慧物聯網事業群，由張權德及許祐嘉擔任事業群共同總經理。

華碩表示，智慧物聯網事業群將連結與集合華碩內外部的資源、團隊、轉投資公司及產業夥伴，積極發展智慧物聯網事業及各應用領域的新智能解決方案；目前已完成品質檢測的智慧製造解決方案，並啟動與2家大型醫院集團於智慧醫療領域的合作，另外也展開台灣大都會區的智慧城市專案。

今年第3季華碩營業利益新台幣43.62億元，季增332%，年增95%；稅後淨利56.33億元，季增235%，年增69%；每股盈餘（EPS）7.6元。華碩2大事業群包括系統事業群與開放平台事業群，第3季同步達成營收及獲利較去年同期正成長，手機事業的轉型效益也逐步顯現。

華碩財務長吳長榮今天在法人說明會表示，第3季品牌營收885億元超過公司預期，原因之一是華碩產品在歐洲及亞太市場達到不錯的出貨動能，其次是電競產品及筆電在所有區域都達到強勁成長。

吳長榮說，華碩推動新產品循環並改善產品組合，營收規模放大也產生營運上的規模效益，加上第3季認列原物料跌價損失的迴轉利益，有助提升獲利率。

展望第4季，吳長榮表示，由於美中貿易戰的不確定性，華碩將積極管控中國大陸的出貨和庫存，可能影響第4季出貨量與營收，且英特爾處理器仍有供貨不確定性，預期今年第4季營收與獲利將較第3季略減，並看好2020年每季的營收與獲利都能呈現正年成長。

華碩共同執行長許先越指出，消費型筆電市場近幾年持續衰退，華碩表現優於市場水準，預計2019年下半年到2020年之間，華碩筆電出貨量年增率將回到持平或正成長。

許先越強調，今年華碩電競手機定價較積極，是為了提高電競用戶接受度，明年新手機都需要5G功能，複雜度比4G手機更高，5G手機定價會比4G有一定程度的提高，有助於未來華碩手機事業轉虧為盈。

華碩共同執行長胡書賓表示，今年電競PC市場成長動能趨緩、年增9%，華碩受惠於產品創新及通路布局，今年電競PC將年增17%。明年電競PC產業成長推估約個位數百分比，華碩內部設定明年成長兩位數百分比（10%以上）。

法人關注華碩創作者系列產品策略，胡書賓說，華碩創作者系列的螢幕產品從2011年開始布局，產品完整度與通路涵蓋度較高，今年拓展桌機和筆電產品，需要時間布建通路和開發客戶。從保守角度來看，華碩預期創作者系列2020年占營收比重將達到高個位數百分比（約7%到9%）。

此外，華碩位於關渡的企業總部新建立功大樓今天啟用，並獲頒美國LEED v4 BD+C（新建築類別）白金級綠建築認證，總計將有6000多名員工齊聚總部園區。（編輯：蘇志宗）1081113

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