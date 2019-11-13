馬英九主張核廢再利用 經長：用完還是有廢料

（中央社記者廖禹揚台北13日電）前總統馬英九與國民黨總統參選人韓國瑜今天召開記者會，指使用過的核廢料可再利用。經濟部長沈榮津回應，利用後仍會產生廢料，無法解決核廢料問題。

沈榮津傍晚出席第18屆新創事業獎、第26屆創新研究獎及第22屆小巨人獎聯合頒獎典禮前受訪表示，不是不用核電，而是沒辦法用。他說，核廢料的確是可以再利用，但到最後還是會有廢料產生，仍要面對處理問題。

沈榮津並指出，馬英九先前表示核廢料要埋在位於新北市的核四廠山洞裡，應該先問過新北市長侯友宜是否同意。

對於綠電政策的批評，沈榮津表示，台積電等做出使用綠電承諾的廠商已經等不及，而目前太陽能發電已成長3倍、國內首座離岸風場也併聯，進度都符合規定，並沒有躁進。

沈榮津強調，任何事都不是收割，而是政策的延續執行，且離岸風場計畫在馬政府時期執行其實並不順利，是現在的行政團隊展現執行力，外商才願意來台投資。

至於綠電對電價影響，沈榮津說，歐洲過去在離岸風電發展上，花了13到18年才做到以競價方式取得較低廉的電價，但台灣7年就能以競價價格買到離岸風電，是世界的典範，「並沒有太貴」。他重申，電價調整原則是照顧民生、穩定物價及節約用電，電價審議委員會討論時都會考慮進去。（編輯：黃瑞弘）1081113