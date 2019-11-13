亞太電百億銀彈到位 攜手鴻海強攻5G

（中央社記者江明晏台北13日電）亞太電信5G銀彈到位，順利增資百億，鴻海集團為主要投資人，除全力參與5G競標，未來將結合鴻海資源強化5G競爭力，並且不排除透過共頻、共網、共建的3共方式，與策略夥伴合作。

亞太電信今天公告第一階段私募案，順利增資新台幣100億元，鴻海及其子公司為本次私募案的投資人；亞太電同時宣告為即將到來的5G第一波釋照及未來營運計畫備妥資金，未來將結合鴻海科技集團資源，持續強化5G核心競爭力，整合產業生態鏈夥伴，發展跨領域的創新垂直應用，正式宣告揮軍5G市場，搶攻5G商機。

亞太電信表示，將全力參與5G第一波釋照競標，爭取最佳頻段、頻寬組合，未來頻譜的建設，將採高低頻、大小基站並進的策略，不排除透過共頻、共網、共建的3共方式，與策略夥伴進行合作，以最有效率方式，發揮最大效益，提供消費者5G服務。

鴻海科技集團轄下產業領域涵蓋基礎設施、電信平台及終端應用場域，亞太電信則是在集團中扮演5G網路平台、技術發展、創新應用的角色，為串起數位匯流版圖的重大樞紐，開啟數位經濟的鑰匙，未來將攜手鴻海科技集團，串聯生態圈夥伴，整合物聯網IoT應用解決方案，進行各項垂直應用，開發更多創新服務，搶攻5G商機。

亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電信積極轉型，不僅上半年資通訊、物聯網及數位服務等新營收大幅成長，且是全台第一家通過國家通訊傳播委員會（NCC）驗證的5G實驗網、全台首家進行5G網路直播8K影像、業界第一個推出AI人工智慧視覺辨識應用，近期亞太電信也與經濟部中小企業處推動「亞太電信5G加速器」，引導新創團隊連結國際及跨領域平台合作，催化新創產業投資及衍生商機；同時透過交大校園實驗網域，展演全台5G無人機首飛。（編輯：楊凱翔）1081113