電信三雄拚轉型 掀搶才大戰

（中央社記者江明晏台北14日電）電信產業拚轉型，積極擴大薪資福利搶人才，中華電信昨日宣布再替員工加薪，平均調幅3%；台灣大哥大與遠傳電信擴大徵才觸角，均強調薪資具備競爭力。

中華電昨天宣布，董事會獲全體出席董事支持通過加薪提案，平均調幅3%左右，並自明年1月1日起生效，除響應政府拚經濟，也在5G元年為電信產業轉型留才與徵才。

這已是中華電信繼2018年啟動民營化以來調幅最大加薪，平均調幅3.54%至5%之後，再度宣布加薪，中華電逾2萬員工樂收加薪大紅包。

中華電信表示，本次加薪設計，在總預算額度內運用在攬才及留才二方面，針對特殊性、稀少性專長的高科技人才延攬加入並規劃有彈性的核薪機制，著重照顧年輕、基層及優秀員工，採定額加薪外再按績效表現加成調薪，其中部分員工的調幅將可超過5%。

台灣大哥大邁向新時代電信科技公司，除擴大資料科學、軟體設計及行銷企劃等3大領域人才布局，招募重點擺在AI、大數據及物聯網等新創人才。

台灣大哥大表示，台灣大薪資水準具有競爭力，近幾年都進行員工調薪，生效日為7月1日，依照員工表現進行差異化薪資調整、績效佳者最高調薪比例皆優於同業。

台灣大表示，在邁向科技公司的轉型之際，如何吸引年輕人才將是重要關鍵，因此擴大徵才的觸角，國外攬才、積極評估併購或投資新創公司、與AppWorks School合作培訓或招募人才。

遠傳近年對外招募大人物（大數據、人工智慧、物聯網）的人才，每年固定參考市場薪資水準編列調薪預算，確保同仁的薪資水準具有競爭力，不僅對外招募力求薪資競爭力，對內也提升內部同仁薪資水準，並提供雙軌晉升管道，給予同仁多元發展機會。

此外，遠傳對於營造促進團隊協作的工作環境也不遺餘力，今年陸續啟用敏捷辦公室，也首創樂活護照鼓勵員工參與各項運動競賽或健康活動，護照集滿8點就能享有一天「健康假」。（編輯：趙蔚蘭）1081114