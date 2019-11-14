國巨收購基美後獲利看增 股價衝近7個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件廠國巨今天持續勁揚走勢，最高來到334元，大漲7.5%，是4月下旬以來波段高點，持續受惠收購美商基美（KEMET）後續效應，法人看好合併後國巨每股純益大增。

國巨股價今天在被動元件族群中一枝獨秀。外資法人13日買超國巨1864張，三大法人買超國巨1964張。

本土法人報告指出，國巨收購基美後，除了可強化在高階車用及工規利基型市場布局，也擴大原有在積層陶瓷電容（MLCC）產品全球市占率，預期併購基美後，國巨集團屬於高規格利基型產品占營收比重超過6成。

另一本土法人報告表示，基美今年獲利預估可接近1.5億美元（約合新台幣45.7億元），明年獲利可到1.4億美元（約合新台幣42.5億元），若以國巨現有股本約42.8億元粗估，收購基美後對國巨年獲利每股貢獻純益10元到11元。

美系外資法人報告預估明年下半年併購完成後，2021年起國巨合併基美後的每股純益可超過31元。

展望明年被動元件市況，法人預期，明年被動元件產業營運可望逐季回到成長軌道。

國巨預期收購基美後，整體營收可望倍增，獲利可望大增8成。雙方合併後業績規模可超過30億美元，國巨集團將穩居全球被動元件市場第3大，汽車電子應用占比可到1成多。

國巨收購基美後，電容產品在合併後將占一半營收，國巨集團在全球鉭質電容市占率可位居第一。

法人預期，國巨合併基美後，鉭質電容占比約20%，MLCC占比約3成，晶片電組占比約15%，無線通訊產品占比約17%，電磁及感測元件占比約8%，薄膜元件占比約7%。

國巨表示，基美在鉭質電容產品全球排名第一，另外在MLCC雖然出貨量不高，市占率僅2%，不過基美在MLCC產值幾乎跟國巨相當，代表產品平均銷售價格（ASP）相當高，是國巨的20倍。（編輯：張均懋）1081114