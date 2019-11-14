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廷鑫第3季轉盈 鋁合金扣件進軍電動車市場

最新更新：2019/11/14 12:33

（中央社記者潘智義台北14日電）鋁合金廠廷鑫興業今天指出，第3季轉虧為盈，新產品鋁合金扣件材料，規劃年底前取得IATF 16949認證，進軍電動車輕量化市場，為明年主要成長動能。

廷鑫表示，除新產品之外，現有皮帶業務受惠轉單效益，以及生產線車工熟練度提升，產能穩定增加。

廷鑫公布，第3季合併營收新台幣5.35億元，較去年同期減少6.32%；毛利率12.23%創歷史新高，營業利益2418萬元，較去年同期成長24.79%；歸屬母公司稅後淨利1525萬元，營運轉虧為盈，較去年同期增成長44.92%；每股稅後淨利（EPS）0.19元。

廷鑫統計，累計前3季合併營收12.21億元，歸屬母公司稅後淨利40萬元，每股稅後淨利為0.02元，因第3季獲利，扭轉上半年虧損狀況。

廷鑫表示，美中貿易戰影響終端消費市場，下游客戶需求雖因漸入傳統旺季回升，但景氣仍混沌不明，鋁合金棒業務隨訂單波動相對較大，近年公司拓展煉鋼用鋁脫氧劑、鋼材貿易、皮件業務穩定成長，產品結構改變與有效降低生產成本，第3季平均毛利率提高至12.23%，創歷史新高。

因此，即使第3季營收較去年減少6.32%，但營業利益2418萬元，較去年同期成長24.79%，業績轉虧為盈。

廷鑫說明，鋁合金下游應用廣泛，包括運輸工具、3C家電、建築、運動器材、機械五金等，終端產品的消費與景氣息息相關，美中貿易戰波及全球貿易活動，國內景氣燈號連續9個月出現代表趨弱的黃藍燈，整體需求稍顯疲軟。（編輯：趙蔚蘭）1081114

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