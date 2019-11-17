PCB產業迎5G 2020年將先蹲後跳

（中央社記者江明晏台北17日電）PCB產業迎向5G，分析預估2020年整體PCB市場將先蹲後跳，將有3%的成長，主要推力將來自HDI板、載板及軟板，產業也面臨全球化競爭持續加劇，而PCB智慧製造正帶動另一波採購商機。

PCB（印刷電路板）族群前3季財報出爐，健鼎前3季每股獲利8.32元，居PCB族群每股獲利王，全球PCB龍頭臻鼎-KY的50.05億元，則是PCB業界淨利之冠，燿華上演亮眼成長幅度，前3季13.79億元，年增逾2.6倍。

華通第3季單季毛利率18.9%、營益率13%、稅後淨利率9%，上演「三率三升」，皆為近年來單季新高，每股獲利1.24元，挹注前3季每股賺2元。

國際貿易紛爭頻起，2019年對PCB產業是混沌不明的一年，牽動國際大廠布局與供應鏈移動，今年以5G為主題的TPCA Show與IMPACT才剛落幕，由420家國內外企業參展，合計1432個攤位數、共3萬1926名參觀者參與，TPCA觀察產業未來趨勢脈動，發現4大關鍵議題。

第一， 迎向5G，預估2020年整體PCB市場將先蹲後跳：

在PCB產業高峰論壇中，Prismark博士姜旭高表示，雖然今年因手機銷售成長停滯，軟板今年表現欠佳，仍受惠5G基礎設施的布建，由載板需求撐起整體PCB產業的成長率，但負面因子仍多，2019年全球PCB預估微幅衰退1.7%；到了明年2020年，受惠於5G周邊產品應運而生，對高頻高速產品的應用增加，預估全球PCB產業將有3%的成長，主要推力將來自HDI板、載板及軟板。

第二， PCB面臨全球化競爭持續加劇：

全球雖有美中貿易戰與科技戰的干擾，對於PCB產業特性來說，有著不同層面的影響，縱使關稅本身對PCB影響不大，但延伸而來的科技戰，對PCB產業垂直或水平競爭產生的影響程度較高，如中資企業透過投資、收購、合併、擴廠等方式持續的擴大市占率，且中國積極推進5G概念下，在地廠商優先受惠內需商機，預估中國PCB產業仍將持續成長。另一方面因應國際貿易壁壘，也加速台商回台投資的腳步，促使企業積極思考分散風險與生產布局決策，如全球第一的臻鼎科技已在印度設立軟板後段組裝廠，預計明年可開始生產，以因應全球化的變局。

第三，除了5G，PCB智慧製造正帶動另一波採購商機：

根據TPCA調查，智慧製造已100%成為PCB產業共同的目標，也是未來投資新廠的必要條件，預估此波智慧趨勢可望推進PCB設備廠商智慧升級與帶動軟硬體採購商機。

第四，技術趨勢將有細線化、高頻高速、異質整合、先進晶片封裝與軟性電子、循環經濟：

TPCA綜合今年展期參展廠商所展示的重點與相關會議所揭露的幾項技術先驅，分別為細線化、高頻高速、異質整合、先進晶片封裝與軟性電子、循環經濟等前瞻議題，PCB與封裝產業將持續追求更細線小孔、高頻高速、異質整合的方向發展。

TPCA理事長李長明點出，面對全球資源耗竭與環境保護，PCB產業應更積極面對環境的議題，透過「台灣電路板循環經濟發展藍圖」，PCB製程還有很多物質可以再資源化，達到「減量、回收、再利用」的循環效益，讓PCB產業轉型為「友善環境的綠色高科技產業」，創新是突圍的關鍵，不見得是技術的創新，也可能是平台、商業模式的創新。（編輯：林興盟）1081117