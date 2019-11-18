因應香港動盪 國泰金已有備援方案

（中央社記者劉姵呈台北18日電）國泰人壽連3季減持海內外股票，法人推估金額近千億元，國泰金總經理李長庚今天表示，趁年底前調整展望不佳的股票；另香港局勢若持續動盪，他也透露，公司已研議資產管理部分，讓國泰投信當備援。

國泰金今天下午舉辦第3季法人說明會，會中公布子公司國泰人壽至今年第3季止，台股市值部位有新台幣3790億元，較年初減少約550億元；國外股票部位至第3季止有3510億元，較年初減少約330億元。若加計台股今年上漲的幅度，法人推估國壽自今年第1季開始就換股操作及實現獲利，幅度近千億元。

李長庚於會中表示，國壽並沒有看壞台股，而是投資團隊較精準的選股，趁年底前把一些未來展望不佳的股票重新調整；他也強調，選對股票比選對市場重要，目前國壽不管是在投資收益率、股利的收入及未實現的利益表現都還不錯，只是投資團隊要把資金放在比較看好的部位。

另一方面，國壽今年前3季總保費收入為4733億元，相較於去年同期減少4%，國泰人壽資深副總經理暨發言人林昭廷表示，主要是因為保險商品結構改變，不過今年前3季新契約保單價值相較於去年同期提升20%，且新契約等價保費收入（FYPE）仍較去年同期成長約26%，也讓截至第3季底的負債成本下降至3.98%，較去年底減少。

李長庚也補充，近2年以來保險公司已漸漸的往「價值導向」來經營，回歸到公司對於資產與負債的管理，他認為這對保險公司來說是正向的發展；他也強調，「儘管短期來看，保費成長較低，但這是因為保險公司在轉型，與其看數字，不如看保單的內容是否能達成長期的效益以及保障保戶的權益。」

此外，媒體會後也關注香港反送中抗爭造成地方交通受阻，國泰金的資產管理子公司康利亞太有限公司（Conning Asia Pacific Limited）也在香港，是否有相關因應措施。

李長庚則表示，對於國泰來說，第一要確保香港員工的人身安全；第二是要維護客戶的權益；第三，針對投資及授信部位要考慮長遠因應方案，目前公司也採取替代方案，允許無法到辦公室上班的員工可在家辦公，也考慮啟動台灣「備援」。

李長庚說，目前香港所有的據點運作都正常，且國壽在香港有數百億元的投資，另外國泰世華銀行在香港也有授信案，目前為止都未受影響，若香港動盪短期內仍無法平息，長遠下去將有不利影響，因此國泰金內部也會針對當地投資與授信，進行調整。

為了確保客戶資產安全及交易順暢，李長庚進一步說明，內部已建立相關機制，必要時可進行替代備援，如康利為全球資產管理平台，必要時台灣的國泰投信即可接替香港康利來運作。（編輯：鄭雪文）1081118