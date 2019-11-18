信昌化：國際低價酚銷台 第3季業績受創

（中央社記者潘智義台北18日電）信昌化工總經理趙天福今天在法人說明會表示，中國大陸對原產於美、日、韓、歐盟苯酚課徵反傾銷稅，造成國際低價酚傾銷台灣，衝擊信昌化第3季酚銷售。

趙天福指出，上半年市場原先普遍預期亞洲地區將因整體聚碳酸酯（PC）及環氧樹酯擴增產能，其原料丙二酚（BPA）的價格至少可持平，但受到受美中貿易戰，及全球景氣下滑影響，聚碳酸酯工廠開工率不佳，今年以來丙二酚（BPA）售價已較預期滑落約30%；信昌化評估停產減少虧損，視明年度市況再恢復生產，以避開價格低潮。

信昌化說明，低價酚大量進入台灣市場，在價、量雙重打擊下，今年第3季受創嚴重，加計依國際會計準則第36號公報提列資產減損新台幣1.1億元，單季淨損達5.1億元，每股虧損1.76元，為近3年最大單季虧損；今年1至3季，淨損8.6億元，每股虧損2.94元，每股淨值9.45元已低於面額。

另外，受美中貿易戰及全球景氣下滑影響，下游需求持續減弱，第3季各項產品的平均售價較去年底大跌每噸100美元至300美元。

信昌化預估，近期雖然中美貿易戰氣氛趨緩，但第4季整體化工原料市場仍持續低迷。信昌化11月8日公告10月份營收相較9月成長1.9億元，但也同時公告虧損已達資本額1/2。

信昌化表示，化工產業雖深受景氣不振衝擊，但公司帳上尚有法定公積、資本公積共約8.8億元，以及金融資產未實現利益，將樽節支出以求渡過景氣寒冬。（編輯：鄭雪文）1081118