勤誠中國機殼需求不佳 第4季恐旺季不旺

（中央社記者吳家豪台北19日電）投顧表示，伺服器機殼廠勤誠受美中貿易戰影響，中國伺服器機殼訂單需求不如預期，第4季旺季營收恐與第3季持平，但看好明年訂單回溫，重申持有投資評等和目標價84元。

勤誠今年第3季合併營收新台幣17.04億元，季增13.4%，年增0.7%，為歷史次高，營收較第2季成長主要受惠美國市場伺服器機殼ODM（原始設計製造）新訂單成長貢獻。

投顧表示，勤誠雖然今年第4季營收仍將受惠美國市場伺服器機殼新訂單穩定成長，但受美中貿易戰不確定因素影響，也使中國大陸市場伺服器機殼代工訂單需求回溫狀況不如預期，預期第4季營收將會接近第3季水準；並預期2019年營收將接近2018年水準，低於勤誠原本設定年增10%的目標。

投顧指出，勤誠預期2020年美國市場伺服器機殼代工訂單仍將持續成長，而中國大陸市場伺服器機殼代工訂單也可望回溫，且2020年將持續開發歐洲及新興市場的伺服器機殼代工新商機，期許 2020年營收能回復每年成長約10%的目標。

不過，投顧認為，勤誠2020年第1季仍將受中國農曆年假期工作天數減少及伺服器機殼ODM淡季效應影響，預期2020年全年毛利率將維持在往年26%到30%的區間。（編輯：趙蔚蘭）1081119