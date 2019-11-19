首檔外國綠色債券掛牌上櫃 沃旭能源拔頭籌

（中央社記者韓婷婷台北19日電）櫃買中心於今天舉辦由沃旭能源公司（Ørsted）發行的，「Ørsted Wind Power TW Holding A/S 首檔新台幣外國綠色債券上櫃掛牌典禮」，為台灣第一件專業板新台幣計價外國債券發行案。

今天掛牌典禮在沃旭能源公司、法國巴黎銀行、台灣銀行、中國信託商業銀行、德意志銀行、理律法律事務所與其他主協辦承銷商貴賓親臨祝賀下，見證台灣債券市場新紀元。

櫃買中心總經理李愛玲致詞時表示，沃旭能源公司此次發行債案所募集的資金將全部運用於台灣離岸風電建設，呼應近幾年綠能環保議題的重要性，沃旭能源是全球最大的離岸風電領導廠商，也是唯一橫跨所有供應鏈環節的國際企業，從風場開發、興建、運維到除役都有經驗。

本次發行總額共計新台幣120億元，共發行2檔債券，第1檔債券發行總額新台幣40億元，票面利率為0.92%，發行期間為7年期；第2檔發行總額新台幣80億元，票面利率為1.5%，發行期間為15年期。

李愛玲表示，2檔債券皆以專業投資人為銷售對象，發行人信用評等為中華信評twAA級，是相當符合國內機構法人需求的優質標的，可以提供專業投資人更多的投資選擇及資金去化管道。

法國巴黎銀行執行總監邱彥禎在掛牌儀式中也指出，台灣政府正致力於推廣再生能源，帶動離岸風電產業的快速發展，國際開發商、電力業者與投資機構也積極參與。沃旭能源為全球離岸風電領導企業，同時也是支持台灣發展離岸風電最大的開發商，這次發行的綠色債券主要用於沃旭大彰化東南及西南2個風場的資本支出，預計將於2022年完工。

沃旭能源公司執行董事Allan Andersen於致詞中表示，沃旭能源希望於2023年達到零燃煤目標，由於離岸風電是屬於資本密集且技術須持續精進產業，有賴具效率綠色融資管道配合，在這方面，台灣的表現非常出色。

沃旭能源於今年11月12日與合資夥伴共同啟用海洋風電離岸風場，是台灣首座具商業規模離岸風場，也是沃旭能源公司在亞太地區所建造的第一座離岸風場，台灣成為亞洲第1個發展離岸風電產業的國家。預計未來幾年，沃旭能源在台投資將會達到3800億元的規模。（編輯：楊凱翔）1081119