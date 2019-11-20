詹宏志：中國淘寶商品如沒繳稅對台灣電商傷害大

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）PChome董事長詹宏志今天表示，淘寶台灣對目前市場影響有限，但台灣人在中國淘寶1年消費約新台幣400億元至1600億元，若商品都未經檢疫、繳稅，對台灣電商是一大傷害。

三三會今天舉行11月例會，PChome董事長詹宏志以「新貿易國：跨境電商帶來的啟發」為題演講。

詹宏志談及淘寶台灣進軍市場，他指出，淘寶台灣初期一定會祭出活動、優惠吸引買家，但畢竟初來乍到，淘寶台灣對目前本土電商影響有限。然而，台灣人到中國淘寶購物，對台灣電商來說卻是一大傷害。

詹宏志指出，曾看過多份統計報告，台灣消費者1年在中國淘寶消費金額約在400億元至1600億元間；支付寶曾統計淘寶10大「剁手城市」，台灣嘉義、台南、高雄名列其中；其中，嘉義人在中國淘寶消費1年平均達40萬元。他說，一人年消費會達40萬元絕非一般消費者，而是進口商。

若以1年消費800億元來看，台灣目前尚未有單一直營電商達到如此規模。他說，台灣電商得依法繳交營業稅，但境外電商卻不會被課稅。1年800億元的貨品進到台灣，過去需要經過海關課稅、檢疫，但「現在海關防線消失，邊境管理不見了」。

他說，根據現行規定包裹價值超過2000元需繳稅，但每天入關貨品數量龐大，就算抽檢1%包裹，仍是相當龐大的工作量。先前也曾發生寄來台灣的中國包裹夾帶香腸，跨境貿易公平與否、是否造成其他社會威脅，值得關注。

運費也是一項問題，詹宏志說，台灣包裹寄往中國是採國際郵件計費，但中國包裹寄往台灣卻是「境內」郵資。美國也面臨運費計價不一問題，美國現在要求中國對跨國商品提出新規範。

由於跨國電商影響力大，開始引發各國重視，他認為，需藉由跨國經濟組織，各國才能一同商討如何解決具落差、不公平的跨國電商貿易。（編輯：蘇志宗）1081120