台北港2020年啟用 世紀鋼離岸風電營收看增

（中央社記者潘羿菁台北25日電）世紀鋼董事長賴文祥表示，近年來公司切入離岸風電領域，斥資新台幣60億元，以台北港作為水下基礎重點工廠，預計明年首季加入生產行列，成為公司營運主力動能之一。

屆時，世紀鋼所承接的水下基礎訂單，包括沃旭與哥本哈根基礎建設基金（CIP）都將在台北港生產完成，目前沃旭81支基樁在今年8月觀音廠開始製造，後續將轉移至台北港生產，腹地變大後，世紀鋼生產能量有望大幅擴增。

法人指出，離岸風電合約採取完工法認列收益，明年第1季台北港投產，可望推升世紀鋼離岸風電營收占比，預計2021年、2022年離岸風電設備占營收比重有望達到5成。

世紀集團今天舉行台北港南碼頭一期新建工程上梁典禮，賴文祥致詞時表示，因應重大建設減少，鋼構市場逐漸萎縮，世紀集團這幾年除改造觀音舊廠外，看準台北港水深且潮差小、格局方正腹地廣闊，陸續在台北港標下約21公頃的土地打造新廠房，加上後續釋出的儲存區用土地共可達約50公頃，台北港應可成為世界級的離岸風電水下基礎生產基地。

目前沃旭81支水下基樁合約已陸續生產，明年台北港完工後就可轉移生產陣地，估計明年11月全數生產完畢，不過，開發商要到2021年2月底才會開始提貨。另有CIP的水下套筒式基樁與69支水下基樁也準備執行。

世紀集團除了自已在桃園廠及台北港的投入外，更與樺晟電子共同投資在台中港承租18公頃土地著力於風機塔架生產。

另外，與台欣工業在台中港共同合資承租12公頃土地製造轉接段；也投資新光鋼在彰濱工業區做水下基礎構件等，世紀集團透過結合本地具潛力的供應鏈廠商，希望打造成為台灣為最重要的水下基礎製造團隊。（編輯：郭萍英）1081125