貢茶變外商 投審會准3成股權11億賣英商

（中央社記者廖禹揚台北25日電）繼韓國貢茶公司2016年買下台灣母公司7成股權後，經濟部投審會今天核准英商以約新台幣11.6億元投資貢茶國際股份有限公司，買下台方持有的3成股權，貢茶完全成為外資公司。

投審會今天召開委員會議，核准及備查10件重大投資案件，其中包括核准英商GC GROUP BIDCO LIMITED以新台幣11億6182萬1637元投資貢茶國際股份有限公司，取得其3成股權，經營非酒精飲料店業。

泰商MP ENERGY CO., LTD.以新台幣4億1250萬元增資厚聚能源科技股份有限公司，轉投資元昱太陽光電股份有限公司。投審會表示，此投資案主要用於台糖滯洪池太陽能發電系統計畫。

日商東日本旅客鐵道株式會社與福華集團合資設立捷福旅館管顧公司、以及模里西斯商LOTUS GLOBAL INVESTMENT LTD.增資青石板投資股份有限公司等僑外投資案，也都通過審查。

對外投資部分，核准盛億能源匯出1億4350萬美元，間接投資設立越南太陽能項目SPV公司，占總實收資本額7成股權。上市（櫃）公司對中國大陸投資，則有南亞塑膠、矽品精密、遠東新世紀及國泰人壽對中國分公司增資等案。（編輯：林孟汝）1081125