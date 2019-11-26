聯電創投出清鈺太持股 轉進奇鈦科
最新更新：2019/11/26 09:52
（中央社記者張建中新竹26日電）聯電旗下創投公司持股異動，出清鈺太持股，轉而買進600張奇鈦科技股票。
微機電麥克風晶片廠鈺太今年5月9日掛牌上櫃，聯電旗下宏誠創投與弘鼎創投於第2季分別買進180張鈺太股票。
受惠筆記型電腦與穿戴裝置市場出貨暢旺，鈺太今年來營運穩健成長，前10月營收11.36億元，年增22.56%，並已超越去年整年度營收11.03億元。
鈺太前3季稅後淨利1.17億元，也較去年同期增加39.36%，並超越去年整年度獲利1.09億元，每股純益2.98元。法人預期，鈺太今年營收與獲利將同創歷史新高。
據聯電財報資料顯示，宏誠創投與弘鼎創投已於第3季出清鈺太持股；其中，宏誠創投轉而買進600張奇鈦科股票。
受惠彰濱新廠效益顯現，加上光引發劑市場缺貨，奇鈦科去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高，營收突破10億元關卡，達13.38億元，年增41.79%，稅後淨利1.43億元，年增2.98倍，每股純益5.15元。
奇鈦科今年致力穩固並開發更多黏著度高的客戶，營運依然有不錯表現，前10月營收11.75億元，年增4.9%，上半年稅後淨利9413萬元，年增1.62倍，每股純益3.37元。
奇鈦科上半年每股純益3.37元，高於鈺太上半年每股純益1.81元，也高於鈺太前3季每股純益2.98元水準；反觀奇鈦科25日興櫃成交均價41.93元，卻僅約鈺太股價138元的3成左右水準，備受市場關注。（編輯：張均懋）1081126