和潤競拍爆量 興櫃市場成交量增近2倍

（中央社記者潘智義台北26日電）和泰汽車旗下租賃服務公司和潤企業昨天完成股票競拍，合格標單高達27萬9289張，但未得標投資人今天在興櫃市場搶買，12時過後成交量達23.51萬股，較昨天收盤成交量8.97萬股增加近2倍。

和潤企業初次上市股票競價拍賣昨天已順利完成，和潤企業在興櫃股市今天盤中來到新台幣122.98元，大跌5.78%，隨後震盪走高，回到近平盤130.53元，但仍高於昨天台灣證券交易所公布競拍加權平均價格69.86元；另外，競拍最低得標價格60.88元、最高得標價格125元。

和潤企業初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數10萬1081張，公開申購股數為4萬4222張。本次參與投標的投標單筆數計8074筆，合格標單共7711筆，達27萬9289張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。

和潤指出，在台灣主要核心業務為汽車分期付款，近年來同步發展重型機車與一般機車分期、商用貨車與大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期，以及知名品牌工具機分期等業務，全台共有15個營運據點。在中國則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務為主，在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

和潤企業統計，前3季稅後淨利新台幣18.15億元，較去年同期成長32%，每股稅後盈餘4.55元，優於去年同期的3.5元。（編輯：趙蔚蘭）1081126