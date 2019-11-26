集保結算所資訊系統改造 成功轉置開放系統平台

（中央社記者潘智義台北26日電）台灣集中保管結算所今天表示，今年適逢集保結算所成立30週年，為證券金融市場服務近30年的核心證券業務系統，去年從大型主機系統成功轉置為開放系統平台，迄今一年多運作順暢。

集保結算所總經理朱漢強解釋，推動集保核心業務資訊系統改造，是因原系統自民國78年開發使用已逾20餘年，隨著集保業務蓬勃發展，系統功能因業務需求日趨複雜不斷增修，開發測試時程及批次作業執行時間，因系統日漸龐大繁複而變長。

他說，為因應多元化發展需求以及提升系統擴充彈性，改善資料關聯複雜情形，核心系統改造規劃勢在必行。因此，新系統由專屬大型主機轉換至開放式主機，將傳統階層式資料庫轉換至關聯式資料庫，優化資料檔案結構，並進行業務優化及應用系統程式模組化。專案自民國103年啟動，投入大量心血與人力，歷經4年努力，於107年4月系統上線，迄今運作順利。

集保結算所董事長林修銘表示，全球企業數位轉型浪潮，已成為勢不可擋的趨勢，全面提升組織成員所需具備的數位觀念與能力，是數位轉型重要的課題。除拓展業務及服務對象，並協助主管機關及政府單位推行各項國家重大政策。

林修銘指出，新系統將帶領集保結算所，提供客戶更優質的資訊服務，並推動接軌國際，壯大台灣資本市場。（編輯：鄭雪文）1081126