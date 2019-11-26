更多編輯台推薦新聞：
日壽司之神名店未入選東京米其林 13連霸3星夢碎
國際

日壽司之神名店未入選東京米其林 13連霸3星夢碎

台灣體操第一人 地板新動作以丁華恬命名
運動

台灣體操第一人 地板新動作以丁華恬命名

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012
生活

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

集保結算所資訊系統改造 成功轉置開放系統平台

最新更新：2019/11/26 20:35

（中央社記者潘智義台北26日電）台灣集中保管結算所今天表示，今年適逢集保結算所成立30週年，為證券金融市場服務近30年的核心證券業務系統，去年從大型主機系統成功轉置為開放系統平台，迄今一年多運作順暢。

集保結算所總經理朱漢強解釋，推動集保核心業務資訊系統改造，是因原系統自民國78年開發使用已逾20餘年，隨著集保業務蓬勃發展，系統功能因業務需求日趨複雜不斷增修，開發測試時程及批次作業執行時間，因系統日漸龐大繁複而變長。

他說，為因應多元化發展需求以及提升系統擴充彈性，改善資料關聯複雜情形，核心系統改造規劃勢在必行。因此，新系統由專屬大型主機轉換至開放式主機，將傳統階層式資料庫轉換至關聯式資料庫，優化資料檔案結構，並進行業務優化及應用系統程式模組化。專案自民國103年啟動，投入大量心血與人力，歷經4年努力，於107年4月系統上線，迄今運作順利。

集保結算所董事長林修銘表示，全球企業數位轉型浪潮，已成為勢不可擋的趨勢，全面提升組織成員所需具備的數位觀念與能力，是數位轉型重要的課題。除拓展業務及服務對象，並協助主管機關及政府單位推行各項國家重大政策。

林修銘指出，新系統將帶領集保結算所，提供客戶更優質的資訊服務，並推動接軌國際，壯大台灣資本市場。（編輯：鄭雪文）1081126

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報