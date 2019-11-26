台灣AI潛力獨角獸 沛星獲D輪25億資金

（中央社記者吳家豪台北26日電）國發會認證潛力獨角獸、專精於人工智慧（AI）的台灣新創公司沛星互動科技（Appier），今天宣布獲得多家投資者共同挹注8000萬美元（約新台幣25億元）D輪資金，將用於拓展全球版圖及強化產品組合等。

Appier此次D輪融資的投資者包括閎鼎資本、厚安創新基金、淡馬錫控股旗下蘭亭投資國際、Insignia Venture Partners、集富亞洲及宏誠創業投資。截至目前為止，Appier已獲得超過1.62億美元（約新台幣50億元）資金挹注。

Appier指出，最新募集的資金將用於推動全球市場的擴張、吸引傑出國際人才的加入、於數位行銷以外的領域推動AI的創新應用，並持續強化和擴展Appier當前的產品組合。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰說，最新一輪募資加入的新股東，將以他們階段性的成長經驗，幫助Appier更快實現終極目標，也就是徹底改變企業採納和利用AI的方式，以及透過AI實現成長、保持競爭力，並應付持續性的業務轉型。

自2017年獲得C輪融資以來，Appier在覆蓋範圍、業務規模和產品組合方面均實現大幅成長。自2018年以來，Appier收購QGraph和Emotion Intelligence兩家新創公司，並將兩家公司的技術策略性整合進Appier的核心產品中。

Appier目前在12個國家設有14個營業據點，員工人數超過400名。Appier為超過1000家領導企業提供服務，這些企業致力於運用數據來制定商業決策，並根據Appier由AI驅動的行銷平台，在整個顧客生命週期中實現自動化決策。

獨角獸定義為成立10年內、市場估值10億美元的新創企業。國家發展委員會目前口袋裡的潛力獨角獸名單已超過10家，包括沛星、Gogoro、KKday都在內，國發基金將協助相關業者走完最後一哩路。（編輯：楊凱翔）1081126