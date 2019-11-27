宏碁獲MSCI ESG評級AA 並列台灣成分股最高

（中央社記者吳家豪台北27日電）電腦品牌廠宏碁今天宣布，於2019年MSCI環境保護、社會責任和公司治理（ESG）評級獲AA級，在台灣MSCI成分股中並列台灣最高評級。

MSCI ESG評級準則包含環境保護（Environmental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）3大面向，由MSCI ESG研究機構深入研究、評等和分析，再依據各公司的ESG風險因素及相比同業有關風險的管控能力，給予AAA到CCC級別的評級。

宏碁表示，此次以AA級成績並列MSCI台灣成分股中台灣最高評級的企業，顯示出宏碁耕耘科技產業、致力環境保護、社會責任及逐步實踐雙重轉型策略等皆有成效。

另外，宏碁在「負責任物料來源網絡（Responsible Sourcing Network，RSN）」評比中，成為台灣唯一名列Strong等級的企業，並在橫跨26個產業別的215家全球企業中排第9名，為台灣科技產業最高名次，也是唯一名列Strong等級的台灣企業。

負責任物料來源網絡是非營利組織As You Sow的計畫，致力消除產品材料相關的侵犯人權和強迫勞動的行為。

負責任物料來源網絡實質審查產品材料來源是否包含3TG衝突礦產地區，而3TG衝突礦產指的是來自剛果民主共和國或鄰近國家，透過造成武裝衝突和侵犯人權所開採的鉭（Tantalum）、錫（Tin）、鎢（Tungsten）和黃金（Gold）等礦產。（編輯：鄭雪文）1081127