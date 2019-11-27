看好老船汰換潮 四維航明年展望樂觀

（中央社記者潘羿菁台北27日電）散裝航運四維航業指出，受惠於限硫令與強制安裝壓艙水處理系統，將會促使船齡逾15年船隻退出市場，讓整體船舶供需轉健康，支撐公司明年展望審慎樂觀。

四維航今天舉行法說會；今年前3季營收為新台幣28.81億元，年減2.6%，稅後淨損為2.18億元，較去年同期大幅衰退37.9%，每股稅後淨損（EPS）0.78元。

四維航財務部副總許綱倫表示，國際海事組織（IMO）要求貨輪加裝壓艙水處理系統，估計增加成本約20至50萬美元，以及限硫令明年上路也會新增油費平均2000至3000美元，兩大政策讓船舶成本大增，帶動逾15年老船失去競爭力，勢必要退出市場，如此一來，將讓國際船舶供給量趨於健康。

四維航認為，明年度整體供給噸數較今年增加1.2%，不過新增需求高達3%，市場供需逐漸達到健康水準。

此外，限硫令讓購油成本大增，許綱倫預期，因應油價上漲未來將要反應在船舶租金跟漲，明年船舶租金漲勢有望比今年明顯，從整體大環境觀察，有望讓公司營運轉好。

目前四維航近洋線船租價格全數採取現貨市場為基準，遠洋線船租則是採取現貨與合約兩種模式，比重為7：3。

至於持股52%的綠舞觀光飯店業績不如預期，許綱倫坦言，受到近年來觀光不景氣影響，目前積極促銷提升業績，未來不排除交由品牌飯店專業經營團隊委託代管，期盼打響飯店知名度。（編輯：鄭雪文）1081127