北市新屋均價比老屋貴逾5成 中山區價差最大

（中央社記者潘智義台北28日電）雖然台北市近年人口持續流失，但仍是國人最想買房的都市，台北市實價登錄資料統計，近一年台北市新屋交易平均單價高於老屋53.8%，台北市新屋最貴的行政區是大安區。

台北市實價登錄資料顯示，近一年台北市新屋交易3131筆，平均每坪新台幣79.2萬元，老屋交易8294筆，平均每坪51.5萬元，新屋平均單價高於老屋53.8%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台商回流及高階買方進場支撐台北市新屋交易，不過買方普遍不追高，價格並未大幅上漲，30年以上老屋在台北市的供給量大、價格較平實，仍吸引自用買方。

郎美囡指出，台北市各行政區新屋交易量最大的區域為內湖區499筆，新屋平均單價最高為大安區的118萬元，老宅最高價也在大安區，每坪74萬元，高於萬華、北投、內湖、大同、士林、文山、南港7區的新屋平均單價，大安區堪稱台北市最貴行政區。

她說，老屋在台北市量體大，是房屋交易主力，老屋交易量最大為中山區，近一年共1266筆，中山區也是新屋與老屋價差比率最高的區域。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，台北市雖為全台房價最高的都會區，雖然一些區域老宅價格低，能以低門檻擁有台北市門牌，但老屋通常修繕費用不低，未來維護金額也高，因此裝潢整修的費用也應納入購屋成本中，才能夠妥善評估。（編輯：趙蔚蘭）1081128