廷鑫返台投資6.2億 擴鎂醫材與鋁合金扣件產能

（中央社記者潘智義台北2日電）鋁合金廠廷鑫興業今天表示，獲經濟部投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」審議通過，在台投資新台幣6.2億元，生產醫療與電動車輕量化產品，2022年第4季投產。

廷鑫說明，受惠貿易戰轉單效應，目前產能滿載，預計下半年將再遷回台灣兩條產線，在不影響產能的情況下添置設備投產，且產能將自明年起逐步提高，研發下世代高階鋁合金盤元、新型鎂合金系統，落實台灣研發製造，放眼全球的願景。

廷鑫指出，因應鎂合金生醫植入材生產製造，及高階鋁合金扣件材料智慧生產需求，將成立材料研發暨認證中心，新增產能明年起陸續到位。

廷鑫強調，為滿足產能需求，並響應政府政策加碼在台投資，加入「中小企業加速投資行動方案」，計畫投入6.2億元擴產，其中，4億元銀行貸款享有政府支付1.5%銀行手續費的補助，2.2億元由公司自籌，將可減輕資金成本壓力。

另外，廷鑫與成大及成大醫院共同合作研製生物可吸收降解型鎂合金醫材，獲得亞洲唯一鎂醫材發明專利；2018年結盟工研院雷射積層製造中心，以3D列印技術製作鎂合金頸椎板，並獲准進駐南科路科園區，今年8月開始在成大醫學院進行鎂醫材人體臨床試驗。

廷鑫說，已於今年9月取得工廠登記證與製造業藥商許可執照，本次擴廠將擴增鎂合金錠產線，透過熱擠型加工成鎂合金骨板、骨釘等鎂醫材，配合人體臨床試驗完成後，於2020年上市販售。

廷鑫表示，鋁合金扣件材料適用於船舶、航太、電動車等輕量化產業趨勢，可提供3.5吋至12吋規格齊全的高附加價值產品。（編輯：郭萍英）1081202