台經院估明年製造業景氣亮黃藍燈 表現優於今年

（中央社記者吳柏緯台北3日電）台經院今天公布10月製造業景氣燈號，續亮代表景氣衰退的藍燈。台經院分析，受到美中貿易衝突擴大影響，使全球經濟成長率明顯較去年下滑，但台灣經濟成長率仍優於亞洲四小龍其他國家。

雖然景氣燈號續亮藍燈，然而台灣經濟研究院觀察，貿易戰帶來的訂單及生產基地移轉，讓台灣資通視聽產品出口表現亮眼，加上台商回台投資升溫、半導體設備投資續強，此外政府適時推出多項提振內需方案，對於經濟成長率表現確實有不小助益。台經院也將今年經濟成長率預測由7月的2.12%上修至2.40%。

台經院進一步說明，整體製造業景氣信號值由9月修正後的9.78分，增加0.07分到9.86分，雖然燈號續維持代表衰退的藍燈，不過就信號值來看，已連續4個月呈現上揚態勢。

若就細部產業分析，台經院指出，半導體業雖受到鄰近國家記憶體擴產消息影響，使得記憶體價格重回下跌趨勢，不利於售價面指標表現，然而受惠於行動裝置新品銷售優於預期，加上高速運算動能續強，5G基地台布建需求帶動晶片相關產品生產擴增，拉抬相關供應鏈廠商營收，拉抬需求面指標表現，因此10月半導體業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

至於明年的景氣預測，台經院表示，雖然美中貿易戰的摩擦仍未完全解決，但受惠美國預防性降息及各主要國家陸續推出財政刺激政策，配合低基期因素，國際主要預測機構皆認為明年全球經貿成長將優於今年表現。

美中貿易衝突使得全球產業供應鏈重組，台灣的轉單效應可望持續，台經院說明，配合全球半導體景氣將由谷底翻揚，將繼續支撐台灣出口表現，隨著5G網路開始進入佈建階段，可望帶動企業投資。預估明年製造業各大類與整體製造業景氣燈號均為黃藍燈，明年製造業表現將優於今年。（編輯：林孟汝）1081203