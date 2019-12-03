陸半導體基金扶持本土 台廠次產業恐受威脅

（中央社記者鍾榮峰台北2019年12月3日電）資策會MIC預估，明年資訊電子產業有五大趨勢，其中5G應用帶動半導體市場技術需求。此外中國半導體投資基金扶持本土產業，將對台灣IC設計、製造與封測等次產業構成威脅。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行2020高科技產業前瞻趨勢記者會。展望明年資訊電子產業趨勢，MIC產業顧問兼副主任楊中傑指出，明年中國大陸半導體大基金二期加速投資，美中貿易戰重組全球產業價值鏈，台廠關鍵地位提升。

其中在半導體大基金二期加速投資，楊中傑預期，中國半導體大基金未來透過直接入股，對積體電路IC產業鏈企業給予財政支持或協助購併國際大廠，投資領域包含IC設計、製造、記憶體、封裝測試、設備材料等產業鏈。

楊中傑指出，中國大陸具有內需市場優勢，以市場換技術、換投資方式積極發展本土半導體產業，加上半導體產業投資基金運作，逐漸對台灣IC設計、製造與封測等次產業構成威脅。

此外，中國大陸積極突破美國技術封鎖，台灣廠商技術成為角力關鍵，台廠關鍵地位將提升，但須防止技術擴散與提升中國大陸廠商對台灣的仰賴程度。未來美中在併購和技術合作恐加強管制，中美確保安全產能，台廠面臨海外設廠要求。

針對產業上中下游動態，楊中傑預期有五大趨勢，包括5G應用帶動半導體市場與技術需求；串流服務和邊際運算推動微型化雲服務資料中心；彈性化邊緣運算架構；資通訊技術在工業應用將穩健成長；以及人工智慧技術導入醫療輔助系統。

其中在5G應用部分，楊中傑指出，5G通訊技術包含更多的頻段，所使用的射頻IC以及電子元件數量也大幅提升，相關的射頻模組須同時滿足尺寸及成本的要求，有效提升天線傳送功率及功耗控制。

因應5G高頻以及基地台高功率等需求，傳統的矽因材料限制無法滿足，帶動化合物半導體或稱III-V族半導體市場成長。另外異質整合提供多晶片整合方案，其中AiP（Antenna in Package）封裝技術，成為5G射頻模組主流，整合射頻IC以及陣列天線等多個電子元件。（編輯：林孟汝）1081203