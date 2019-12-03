研調估2023年全球自駕車逾74萬台 發展面臨3困境

（中央記者江明晏台北3日電）Gartner預測，2023年全球自駕就緒車淨增加數量將逾74萬台，動力來自率先導入自駕技術相關法規的北美、大中華區和西歐國家，但法規、感測器成本和公眾觀感，仍是自駕車發展的3大困境。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2023年全球配備自動駕駛相關硬體的車輛（自駕就緒車）淨增加數將達74萬5705輛，相較於2018年的13萬7129輛與2019年的33萬2932輛大幅成長。Gartner表示，自動駕駛就緒車的成長驅動力來自率先導入自駕技術相關法規的北美、大中華區和西歐國家。

Gartner表示，目前在全球各地道路上行駛的自駕車，都還處於研發階段，而那些具有限自動駕駛功能的汽車也仍須仰賴真人監督。不過許多車輛已擁有支援全自動駕駛功能的硬體，包括攝影機、雷達，有些甚至裝了光達（lidar）感測器。透過無線軟體更新（OTA），車輛開始能執行更高等級的自動駕駛功能；這正是將之歸類為「自動駕駛就緒」的原因。

即使自駕就緒車的數量將快速成長，但主要聚焦在消費性的車輛上，因此同等級的商用車數量還是很低。2020年的自駕就緒車中，消費性車輛的淨增加數可望達到38萬72輛，然而商用則僅有1萬590輛。

然而，目前尚未有任何國家頒布相關法規，允許可量產的自駕車合法上路，這無疑是相關技術發展與應用的一大阻礙。Gartner指出，由於製造商須為自駕車行駛時的所有行為負責，因此企業會在確定自駕車能於無人監督的情況下合法上路後，才開始進行相關部署。當標準化法規逐步推行，自駕車的生產和部署可望快速增加，不過這可能還要再過幾年才會實現。

此外，Gartner也點出，感測器的高昂成本也是自駕車發展的限制因素，預料2026年時，自駕車所需的感測器成本將比2020年下降約25%。但即便如此，感測器陣列（sensor array）的成本仍舊很高，這代表在未來10年，只有頂級車種和行動服務車隊會導入先進自動駕駛功能。

Gartner表示，尚在研發階段的自動駕駛計程車（robo-taxis），每台成本最高可達30萬到40萬美元。先進的光達元件是先進自駕車必備的感測器，但光是此元件的單位成本就至少要價7.5萬美元，比一般消費級汽車價格高兩倍以上，因此高階自駕車的技術目前仍無法打入主流市場。

而Gartner也指出，公眾安全觀感將決定市場成長速度，人車換手時的安全疑慮，是自駕車普及的主要障礙之一。目前自駕車的感知運算還是略差於真人駕駛，Gartner預測直到2025年，這類系統才能展現比人類駕駛優秀許多的能力。（編輯：趙蔚蘭）1081203