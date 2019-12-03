長榮航挺進校園大數據競賽 應用AI優化成本控制

「2019 AI新銳領航者競賽」分別由台大（長榮航空組）、政大（中國人壽組）奪得冠軍，並由長榮航空協理李正傑（後排左3）、SAS台灣總經理陳愷新（左4）及中國人壽副總經理宋健榮（右4）共同頒發獎座。（長榮航空提供）中央社記者潘羿菁傳真 108年12月3日

（中央社記者潘羿菁台北3日電）長榮航空攜手中國人壽與美商賽仕電腦軟體公司三方首次舉辦「2019 AI新銳領航者競賽」，共計有600名學生參賽，最終選出兩組冠軍各自獲得新台幣12萬元獎金，長榮航表示，運用AI將成本控制優化為航空業課題。

今年競賽以模擬企業導入AI實際營運來設計賽程，參賽者必須歷經完整端到端（End to End）的分析流程，包含資料清理、模型建立到調整模型準確度等挑戰，最終冠軍隊伍有兩組，中國人壽組由國立政治大學企業管理研究所與金融學系研究所的4位同學；長榮航空組由國立台灣大學流行病學與預防醫學所的4位同學，分別脫穎而出，兩組各享12萬元冠軍獎金。

首次挺進校園大數據競賽的長榮航，提供超過百萬筆的資料，給予參賽者以航班、購票、油耗等資料，預測控管成本的任務。

長榮航表示，航空業為了兼顧飛安及服務品質，要達到最適化的成本控管變因非常多，仰賴機器學習建置模型已是必要。這次看到優勝隊伍運用了許多創意來強化模型的完整性，包含提出起飛與落地點溫差、出國歸國影響行李重量、搭機年齡層的體重差異，甚至主動納入外部資料如氣象等，這些創意連帶激發出長榮同仁看待資料的不同觀點。

中國人壽賽制主題是以既有客戶購買紀錄，請學生預測下一步可能興趣商品及擴展潛在客戶。入選決賽的同學們不僅善用衛福部、內政部等開放資料完備模型維度，不少人也提出包含與健身或醫療機構異業合作的外溢保單提案、甚至有組別加入業務員擅長商品類型的分等分析，讓AI應用情境更具備商業價值。

中國人壽表示，保險不再只是無形商品，而是從需求出發的關懷與服務，同學們跨界的思維也反映出這世代看到不同的客戶互動樣貌，更呼應未來業務員與AI協作的轉型方向。透過賽事可說教學相長，期待相關優秀人才加入，為中國人壽數位創新文化挹注更多的動能。（編輯：趙蔚蘭）1081203