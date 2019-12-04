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美中協議年底恐無望 新台幣淡定以對微貶0.1分

最新更新：2019/12/04 17:57

（中央社記者潘姿羽台北4日電）美中年底達成貿易協議恐無望，美股應聲大跌，亞股也普遍收低，不過新台幣兌美元僅區間震盪，今天收30.508元，微貶0.1分；展望新台幣走勢，外匯交易員認為應呈「易升難貶」格局。

新台幣兌美元今天開盤價為30.530元，外資呈現雙向操作，進出口商也伺機而動，但因追價意願不高，導致盤勢膠著，最高30.492元、最低30.540元，台北及元太外匯市場總成交金額為13.635億美元。

外匯交易員表示，美國總統川普暗示美中短期內恐難達成貿易協議，使得投資人信心大受打擊，美股、亞股都受挫，人民幣、韓元也走弱，按理來說，匯市方面應該出現外資匯出，新台幣走貶情況，今天看來，新台幣僅是區間震盪。

「明明有貶值議題，新台幣卻貶不動」，外匯交易員分析，美中貿易談判是牽動金融局勢的大事件，新台幣未隨消息面波動，推估是因為出口商賣壓太重，只要新台幣一走弱，出口商拋匯潮便蜂擁而至，拉回匯價，以及台灣經濟基本面穩健，使得外資不急著將資金匯出所致。

外匯交易員總結，新台幣走勢「易升難貶」，要貶也貶不下去，升值仍得看市場有無可發揮的題材，短期而言，新台幣走勢續呈膠著，市場持續觀望國際情勢發展。（編輯：楊玫寧）1081204

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