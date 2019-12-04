汽車零組件減稅後降車價 車輛公會：邏輯不通

（中央社記者韓婷婷台北4日電）立院初審通過調降9項汽車零組件關稅，但政府希望業者將利益反映在汽車售價或調整員工薪資，車輛公會認為，業者希望能將省下的成本及資源運用在提升車子競爭力，強化產品品質或配備，才能達到正向循環，而非直接調降售價。

七大汽車企業工會組成的台灣機械業工會聯合會理事長段維中說，勞工慢慢流失中，現在不救，等失業問題持續擴大再來處理就太慢。他指出，將等1至2天，觀察後續協商情況，如果無法盡快調降稅率，不排除再發動更大規模的抗議。

立法院財政委員會今天審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降9項汽車關鍵零組件關稅，包括將汽車引擎關稅從現行稅率17.5%調降到10%，盼藉此提升國產車的競爭力。

台灣區車輛公會理事長蔡文榮表示，從邏輯上來說根本不通，國產車與進口車在競爭環境上存有不公平的地方，公會只要求合理化，先從9項國內沒有產製的零組件先行降稅，提升國產車業者競爭力，如果省下的錢拿來直接用來降價或員工加薪，那如何提升競爭力。

蔡文榮表示，這樣完全不合邏輯的技術性干擾令人失望，業者希望能將省下來的成本及資源運用在提升車子本身的競爭力上，強化產品品質或者配備等回饋消費者，才能達到正向的循環，而非直接調降售價。

此外，段維中表示，國產車整個產業鏈持續萎縮，爭取今年底前調降9項汽車零組件進口關稅，是希望產業有公平競爭環境，要的不是補貼，只是要求一個合理公平的稅制，搶救台灣汽車產業與超過30萬個員工的工作權。（編輯：楊凱翔）1081204