OTT拚內容差異 遠傳friDay影音攜手霹靂布袋戲

遠傳電信friDay影音5日宣布與霹靂布袋戲獨家合作，持續引進差異化內容。圖前左一為霹靂董事長黃強華，圖前中為遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋。中央社記者江明晏攝 108年12月5日

（中央社記者江明晏台北5日電）OTT市場競爭激烈，遠傳電信friDay影音今天宣布與霹靂布袋戲獨家合作，持續引進差異化內容，目前friDay影音已有30萬用戶，穩坐本土付費用戶數第一，明年拚營收突破10億元。

PwC全球娛樂暨媒體業展望報告顯示，台灣OTT營收未來5年將以15.6%的年複合成長率，增加至2023年的11億美元。

隨著國人對於OTT服務的需求增加，friDay影音近年來也呈現強勢的成長動能，為擴大OTT布局，於今年9月宣布跨國結盟韓國JTBC電視台，推出多部獨家韓劇，提供用戶更多差異化內容。

遠傳電信friDay影音今天更宣布與霹靂布袋戲正式攜手合作，friDay影音將於12月6日起，獨家上架霹靂布袋戲正劇，除了第一部上架的霹靂布袋戲最新正劇「霹靂俠峰」，過往的霹靂布袋戲正劇也會陸續上架friDay影音，月付599元。

由於friDay影音與霹靂布袋戲粉絲的族群分布相似，雙方決定攜手合作，霹靂布袋戲為此更打破以往實體DVD單片發行模式，將最新霹靂正劇直接在friDay影音獨家數位同步發行，讓霹靂迷可以數位OTT訂閱方式觀看。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋受訪時表示，這次獨家與霹靂布袋戲合作，共同將傳統藝術數位轉型，帶動霹靂布袋戲廣大的粉絲加入friDay影音，也期待雙強合作，相互導客，再創觀影人次新紀錄。

遠傳個人用戶事業群數位服務事業處副總經理陳萍坽表示，目前friDay影音付費用戶數已達30萬戶，估計在台灣百萬付費OTT用戶數的規模中，是本土業者第一，friDay影音平均月租為新台幣199元，每戶貢獻金額也不低。

尹德洋表示，今年friDay影音營收預估近10億元，希望明年可以突破10億元，用戶數持續成長。

針對競爭激烈的OTT市場，陳萍坽認為，內容差異化將是勝出關鍵，市場上還不至於到殺價競爭，但會去搶版權的採購，因此對在地內容的掌握也要更深，friDay影音對於動漫族群的掌握度高，和去年相比，動漫迷人數大幅成長80%。

在自製戲劇方面，尹德洋表示，目前friDay影音已有和台灣本土團隊合作原創內容，預估近期將上架10個微電影短片，這也是friDay影音首度跨入自製內容領域。

陳萍坽透露，friDay影音未來會持續有異業結盟的空間，尤其在5G時代有更多VR和AR的需求，而IP將是創造出內容的根源，未來將是拚創意的時代。（編輯：楊玫寧）1081205