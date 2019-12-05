5G競標銀彈陸續到位 台灣之星91億入袋

（中央社記者江明晏台北5日電）台灣之星今天宣布，完成與聯貸銀行團簽訂總額新台幣51億元的聯合授信合約，目前競標銀彈合計已達91億元入袋，宣示台灣之星競標到底的決心。

繼今年10月1日公告完成40億元現金增資後，台灣之星今天正式宣布完成與聯貸銀行團簽訂總額51億元的聯合授信合約，目前競標銀彈合計達91億元，後續其他資金也將在明年1月逐步到位。

此次聯貸案由王道銀行主辦，包含永豐銀行等7家銀行參與，主要目的是為5G第一次釋照及頻譜競標，以及未來台灣之星營運做準備，也宣示台灣之星競標到底的決心。

台灣之星表示，他們是唯一沒有閒置頻譜的電信業者，2018年全年稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）轉正、總營收年增率達10%；截至今年11月，總用戶數達228萬戶，並維持每月持續穩定成長。待今年底標得5G頻譜後，就能馬上投入使用，擴大網路容量服務既有用戶，提升整體網路品質及用戶的行動通訊使用體驗。

此外，台灣之星積極進行相關財務規劃，今年4月25日董事會正式決議透過增資或可轉換公司債等方式籌資90億元，同意銀行融資上限提高80億元，並於10月30日董事會正式決議通過私募可轉換特別股方式，透過多元籌資工具，預計備妥至少170億元資本，以投入5G市場，為5G布局做足準備。（編輯：張良知）1081205