觸控雙雄11月營收月減 大客戶新機出貨高峰過

（中央社記者潘智義台北5日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻、GIS-KY業成今天公布11月合併營收均較10月減少，法人指出，主因大客戶新機出貨高峰已過。

法人表示，兩家觸控面板廠11月合併營收較去年同期減少，主因蘋果今年iPhone手機放棄3D壓力感測功能，少了這項訂單，加上去年蘋果液晶面板（LCD）版iPhone較晚出貨，墊高去年11月營收。

TPK-KY宸鴻11月自結合併營收新台幣120.72億元，較10月減少16.6%，較去年同期減少6.06%。1至11月累計合併營收1262.12億元，年增25.02%。

GIS-KY業成11月合併營收114.45億元，較10月減少8.36%，較去年同期減少28.1%。1至11月累計合併營收1096.55億元，較去年同期減少1.04%。

另外，宸鴻針對奈米銀觸控產品開發，先從大尺寸的利基市場切入，未來再導入手機等主流市場，目前從教育市場用白板市場著手，產品涵蓋55至86吋。

業成則投入超聲波屏下指紋辨識技術，並已獲三星手機採用，三星預計明年1、2月左右推出的S11手機仍將繼續採用，但明年下半年推出的Note系列手機會評估採用何種技術。（編輯：楊玫寧）1081205