中華電攜手屈臣氏 扎根社區醫療照護

中華電信推出遠距照護「中華健康雲」服務，並整合國內外醫療設備廠商、連鎖藥局品牌商，打造多元便利的健康管理服務。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 108年12月5日

（中央社記者江明晏台北5日電）中華電信今年3月推出雲端智慧照護「中華健康雲」服務，今天宣布將與藥妝通路品牌屈臣氏合作，串聯個人、職場、醫院及社區照護，全面搶攻雲端智慧醫療市場。

響應政府長照2.0政策，中華電信於今年3月推出雲端智慧照護「中華健康雲」服務，結合國內外醫療設備廠商、連鎖藥局品牌商，共同參與今天起登場的「2019台灣醫療科技展」。

中華電信並在今天宣布，自主開發「中華健康雲PHR」及「職場健康管理系統EHS」，以多樣化的健康管理系統整合多元量測設備，並與全國最大的藥妝通路品牌屈臣氏合作，期望串聯個人、職場、醫院及社區照護等醫療產業，開創數位醫療新時代。

中華電信說明，健康雲以個人健康管理出發，為企業客戶打造專屬的「職場健康管理系統EHS」，透過企業員工生理量測數據、健檢資料等，分析評定員工健康風險等級、打造符合職業病預防的風險計畫，協助企業的健康管理師、職業醫師可以有效照護員工。

台灣青壯人口外出求學、就業普遍，加上進入高齡化社會，中華電信也和各縣市政府合作推動智慧健康照護站服務，提升社區衛生所的診間服務品質，合作縣市包括高雄市、屏東市、澎湖縣、花蓮市和金門市等。

其中，花蓮在工業局智慧城鄉補助計畫支持下，啟動社區基層衛生所及長照健康照護智慧化計畫，並由中華電信負責開發，以網路化、行動化的科技工具，提升13間衛生所的日常看診、健康檢查、預防注射等作業效率，將花蓮衛生所全面打造為智慧診間。

此次中華電信更從社區醫療照護概念出發，第一階段將導入桃園10家屈臣氏連鎖門市，透過門市專業藥師提供免費測量血壓及專業的健康諮詢。

中華電信也正規畫開發將健康管理系統與智慧聲控、智慧家電結合，開發如語音提醒用藥、智慧健康宅等服務。（編輯：楊玫寧）1081205