氣候變遷竟危及金融穩定 央行說分明

（中央社記者潘姿羽台北6日電）氣候變遷看起來跟金融關聯甚微，不過早在2015年，國外就有金融界重要人士示警，應留意氣候變遷對經濟與金融的威脅；中央銀行今天於臉書粉絲團替民眾補充知識，也呼籲大眾關注氣候造成的影響。

中央銀行今天於臉書指出，氣候變遷（climate change）看似與央行業務八竿子摸不著邊，但2015年9月29日，英格蘭銀行（BoE）總裁卡尼（Mark Carney）受邀至英國保險交易所Lloyd's的晚宴發表演說時，曾以「地平線上的悲劇」（tragedy of the horizon）來形容氣候變遷對經濟成長及金融穩定的威脅，也對在座的投資人與保險業者示警，他們低估了氣候變遷的風險。

卡尼的呼籲喚起各國央行與金融監理當局對氣候變遷議題的重視，他也因此被視為倡議央行應關注氣候變遷的先驅。

央行表示，近年來，氣候變遷導致全球極端天氣事件頻傳，這些事件所造成的直接損失或是對生產的影響，均對經濟帶來衝擊。例如，作為歐洲境內原物料與商品運輸要道的萊茵河，水位有逐年下降趨勢，2018年夏季的嚴重乾旱便影響萊茵河航運，導致供應鏈中斷，德國經濟因而受到衝擊。

氣候變遷也對金融體系造成顯而易見的影響，央行指出，益加頻繁與嚴重的天災，導致銀行持有的抵押品與資產價值減損，以及涉及天災的龐大保險理賠債務，恐衝擊銀行及保險業的經營，皆不利於金融穩定。

根據慕尼黑再保險公司統計，2018年全球總計發生850起自然災害事件，造成高達1600億美元的損失；其中，保險損失（insured losses）為800億美元，是1980年以來第4高。

央行也說，氣候變遷的苦果不僅止於此，國際貨幣基金（IMF）在今年12月最新一期「金融與發展」（Finance & Development），就刊登1篇有關貧富不均的文章，作者Lyndsay Walsh指出，過去針對貧富不均的努力已有進展，但氣候變遷可能使過去的努力化為烏有，並加劇未來的貧富不均。

Walsh認為，高所得國家排放大量溫室氣體，苦果卻由低所得國家承受，低所得國家又因缺乏足夠財政空間因應，使情況雪上加霜。

另外，氣候變遷的影響也出現在一國之內，例如哈佛大學研究團隊便創造「氣候高檔化」（climate gentrification）一詞，描繪因氣候變遷致水災風險增加，建築開發商將目光轉向原先多為有色人種居住的較高海拔地區，推升當地房價，最終造成居民組成由有色人種變為白人，建物由平房變為高樓大廈的過程。

Walsh表示，年輕人已開始正視氣候變遷的威脅，如瑞典青少女、氣候倡議家童貝里（Greta Thunberg）在達佛斯（Davos）帶來一場充滿熱情的演講，她希望，未來的領袖能對氣候變遷議題採取行動，並同時強調，等不及這些未來領袖長大，「我們現在就需要處理氣候變遷問題的領導人！」（編輯：黃國倫）1081206