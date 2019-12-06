光電協進會：蘋果採用Mini LED帶動產業

（中央社記者潘智義台北6日電）光電科技工業協進會（PIDA）執行長黃稟洲今天在記者會表示，看好蘋果在明年第3季推出採用Mini LED背光模組的平板電腦，帶動Mini LED、Micro LED產品發展。

黃稟洲指出，台灣面板廠不只在迷你發光二極體（LED）背光源顯示面板領先，在微發光二極體（Micro LED）產品發展也領先業界。

他說，光電產業的3個主要領域包括液晶顯示面板（LCD）、發光二極體（LED）、太陽能（PV），更擴及Micro LED、5G、光通訊、矽光子、數位光學、奈米光電、量子科技等，雖然3個領域的產業遇到壓力，股價大不如從前，但仍應結合新技術，找到出路。

面板產業龍頭友達股價從2007年10月初的新台幣69元，跌到今年12月的8元上下。太陽能大廠茂迪股價從885元，跌到今年12月的8元附近。發光二極體大廠億光從151元，跌到34元左右。

他強調，台灣面板產業發展的Micro LED相當看好，可謂全球領先；台灣一年LED燈泡需求約300萬顆，中南美洲市場需求更大。千萬不要說太陽能產業不行，因為台灣太陽能產業仍在成長，若能打入有龐大需求的印度市場，應該可以進一步帶動太陽能產業大幅成長。

另外，光電科技工業協進會董事長邰中和則期盼協進會能重塑智庫價值，扮演產官學研橋梁，建立光電產業交流平台。（編輯：楊玫寧）1081206