國泰金李長庚：國銀海外聯貸應留意系統性風險

（中央社記者劉姵呈台北6日電）11家國銀參與中國國企上海國儲聯貸恐踩雷，國泰金控總經理李長庚今天表示，國泰世華銀行沒有參貸，但他認為中國經濟放緩，公司資金調度會有問題，呆帳自然增加，應更留意系統性風險。

國銀海外跨境聯貸案驚傳踩雷，金管會銀行局今天證實，參貸的11家銀行正進入債務協商階段，總曝險額度約新台幣51億元。

李長庚今天下午出席「2019 CFP授證典禮」，他在會後接受媒體採訪時表示，初步了解，國泰世華銀行在此案沒有曝險部位，但整體來看，過去歐美大型銀行也有多次踩雷經驗，在經歷過100年、200年的淬鍊後，才有今天的應變能力，是繳了很多學費。

李長庚說，這次中國國企上海國儲聯貸案主辦行是國外大行，代表國外大行也有踩雷風險，不能說要求銀行所有放款都是「零逾放、零呆帳」。

他認為，國銀也要從這次經驗學習，參貸過程中，國外大行的資訊揭露、DD（實地查核）等是否都確實；若已經確實揭露又踩雷，就只能當作是繳學費，這也代表國銀在海外風險控管能力還需要再提升。

李長庚強調，不要從單一個案來看，要從整體行業發展來看，「國泰過去也曾踩過雷、也曾被倒帳過，但重點是要能從中學習、從中壯大。」

他進一步分析，中國經濟放緩、公司資金調度有問題，就會產生比較多逾期放款，呆帳自然會增加，若只是個別逾放，國銀可當成繳學費；但若晉升為系統性風險，無論是否有參與聯貸的金融業，就都會受到影響，需要更注意。（編輯：林淑媛）1081206