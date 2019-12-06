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台灣取代香港成金融中心 國泰金：商品開放最必要

最新更新：2019/12/06 20:17

（中央社記者劉姵呈台北6日電）國泰金總經理李長庚今天表示，要取代香港成為金融中心非一蹴可幾，想發展財富管理，吸引更多資金，應在可控制風險範圍內，開放更多商品。

香港「反送中」運動爆發，局勢瞬息萬變，金融中心地位也遭遇挑戰，金融監督管理委員會主委顧立雄5日表示，台灣有5大因素難以取代香港，包括法規、語言、稅制、匯率及對消費者的保護。

李長庚今天受訪指出，很多人都希望台灣變成資產管理中心、金融中心，因為台灣有很好的基礎發展金融業，例如台灣有非常強大的製造業，這是香港、新加坡所沒有的優勢。

不過李長庚認為，如同金管會主委顧立雄所提到，台灣有法律、英語及各種基礎建設等問題，要成為財富管理中心基本上很難一蹴可幾。

李長庚進一步指出，台灣想要發展財富管理中心，首先，金融中心的平台要有效率；其次，金融從業人員內控內稽要落實，像是客戶KYC（Know Your Customer）與客戶風險評估。他認為，近年來各金融機構的從業人員愈來愈重視CFP及AFP證照，每年報考人數成長逾20%，不僅提升金融從業人員專業，也能提供更符合客戶財務理財規劃。

李長庚強調，商品的開放才是重點，台灣不是國際貨幣基金（IMF）會員國，中央銀行會擔心匯率波動太大，因此台灣監理法規較為嚴格，但是累積了這麼多年經驗，且央行也有高達4000多億美元的外匯存底，他認為，應在可控制風險範圍內，適度開放商品。

此外，有關台商資金回流問題，李長庚說，目前政府推出專法只有稅負誘因，台灣若真的想要成為財富管理中心，商品的開放才是「must」（必要）；他也贊同目前金管會研議開放更多OBU（國際金融業務分行）金融商品與服務，有機會讓財管平台做得更好。

他分析，專法可讓台商把資金匯回台灣，但不能匯出，仍偏向單向思考，且又沒有合適的商品可以投資，要綁在專戶多年，可能就會有台商認為錢放海外多年過後的總收益會更高。

李長庚說：「單行道不可能成就金融中心，金融中心的資金本來就是有進有出，應該朝雙向思考。」（編輯：林淑媛）1081206

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