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台灣中型100指數成份股調整 12/23生效

最新更新：2019/12/06 21:04

（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所今天公布，與富時國際公司合編台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數，相關成分股納入及刪除變動將自12月23日週一起生效。

證交所指出，指數成分股在下次定期審核前期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。台灣高股息指數的定期審核結果在連續3個交易日（即指數定期審核過渡期）分段實施，其生效日依次為12月23、24、25日，此期間每檔股票權重採用過渡期間權重。

證交所說明，富時羅素年11月25日資料審核結果如下，台灣50指數成分股無新納入或成分股刪除。候補名單聯詠、臻鼎-KY、瑞昱、儒鴻、緯穎。

台灣中型100指數成分股納入晶電、台表科、南電、嘉澤、漢唐。成分股刪除超豐、永大、長虹、美食-KY、中華。候補名單：致伸、喬山、義隆、華固、南茂、超豐、永大、貿聯-KY、藍天、群電。

台灣資訊科技指數成分股納入晶電、成分股刪除超豐。

台灣發達指數成分股納入台表科、南電、嘉澤、漢唐。成分股刪除：永大、美食-KY、中華。

台灣高股息指數成分股納入華新科、華新、亞泥、漢唐。成分股刪除力成、潤泰新、佳世達、興富發。（編輯：鄭雪文）1081206

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