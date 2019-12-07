11月出口可望中止連二黑 小幅成長可期

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）財政部9日將公布11月出口統計，元大寶華綜經院預測，隨製造業PMI新增出口訂單指數重回擴張軌道、外銷訂單跌幅縮減，加上農曆年節出貨效應提前來到及基期偏低等因素，11月出口可望由負轉正。

財政部9日將公布11月海關進出口貿易初步統計，外界關注，隨著時間進入傳統出口旺季，11月出口是否能中止「連二黑」，年增率由負轉正。

元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣認為，觀察11月中華經濟研究院公布的11月台灣製造業經理人指數 （PMI），其中新增出口訂單指數由10月的47.2%回升至50.3%，為今年5月以來首次重回擴張區間；10月外銷訂單雖仍呈現衰退，但跌幅已逐步縮減，對出口來說都是正面消息。

賴怡欣指出，看另一項觀察指標，10月進口表現雖然整體年減4.1%，但主要是受占比較大的農工原料進口拖累，反映廠商備料及未來擴增產能的資本設備進口，受台商產能回流帶動，仍年增兩成。

賴怡欣說，加上今年11月工作天數比去年多出1天，去年11月基期也相對偏低，同時，今年農曆春節假期1月下旬就來到，年節出貨效應提早在11月發酵；綜合上述正面因素，元大寶華預測11月出口將年增1.7%，元大投顧則預測將年增1.2%，僅星展（DBS）預測將年減2.2%。

傳統第4季為出口旺季，但從年增率來看，今年10月出口年減1.5%，11月預測僅會小幅成長。賴怡欣表示，不會解讀為「旺季不旺」，比起第3季，PMI、外銷訂單的出口觀察指標都有改善，整體出口成長較小，看來與出口結構有關。

賴怡欣說明，主要出口貨品明顯呈現兩極化，傳統類貨品受美中貿易戰打亂景氣成長步調，市場需求偏弱，國際農工原料價格低檔影響，表現疲弱，使出口年增率難有大幅增長，但電子類產品表現依舊暢旺，扮演拉動出口動能主力。

對後續出口表現，財政部先前曾預測，10月出口規模回升至近一年高點，並未再弱化，加上美中貿易協商暫時朝向正面發展，11月出口年增率應會轉正，年增1.5%至2.5%，第4季出口預估能中止連3季衰退，轉為持平或小幅成長。（編輯：張均懋）1081207