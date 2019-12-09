見證公股勞資和諧成果 蔡總統：盼更多企業跟進

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）總統蔡英文今天出席公股事業團協及員工持股信託見證儀式表示，和諧穩定的勞資互動關係，是留住優秀人才跟企業永續經營的關鍵，盼未來帶動更多企業跟進，創造勞資和諧、經濟繁榮多贏局面。

財政部今天舉行「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁、財政部長蘇建榮以及金管會主委顧立雄均出席參與見證；目前10間公股事業都有簽訂團體協約，包括台企銀、一銀、彰銀等還已設有員工持股信託制度。

蔡總統於致詞時表示，今天很開心出席見證儀式，一起分享公股事業跟工會攜手合作共創勞資和諧職場環境以及打造幸福企業的成果。首先，要感謝並肯定公股事業長期對國家經濟發展的貢獻，不但努力達成政府盈餘預算目標，更提供金融資源，協助政府推動各項經濟發展政策，是安定金融市場重要力量，在此要特別感謝每一位員工的努力。

蔡總統指出，為因應產業市場及創新科技的快速變遷，人才可說是企業提升經營績效時最重要的資產，而和諧穩定的勞資互動關係，是留住優秀人才跟企業永續經營的關鍵；因此，財政部致力於推動公股事業與企業工會積極協商，終於順利完成團體協約的簽訂，讓企業主能用具體行動來展現保障公股同仁的決心。

蔡總統說，除此之外，也有多家公股銀行建立員工持股信託制度，希望能留住人才、分享利潤，促進股權安定，打造企業、員工、股東，三贏目標，要特別感謝和肯定勞資代表在過程中，辛苦的付出，成為台灣勞資協商合作關係的領頭羊。

蔡總統表示，今天是政府跟公股事業一同打造友善職場的的重要里程碑，希望勞資雙方能共同信守簽約的內容及規範，奠定公股事業永續經營的基石；期許今天的儀式可以發揮政策示範的作用，未來能帶動更多企業跟進，重視跟員工的溝通，樂於分享經營成果，創造勞資和諧、企業成功的發展，帶來經濟繁榮多贏的局面。

陳其邁則於致詞時說，合計目前10家公股事業共有7.2萬名員工，資產或存放款占國內市場比重達5成，面對金融競爭激烈，以及新興金融商品、金融科技對既有商業模式造成的衝擊，除仰賴內部創新、外部創新外，人才也是重要的資本之一。

陳其邁指出，尤其全球如今越來越重視以企業社會責任來衡量企業的永續性，以人為本的金融服務日益重要，金融機構如果對員工不好，很難說服別人自己的金融服務能做到多好；今天的儀式是起點、也是典範，希望能促進更多勞資合作案例，祝福勞資雙方能「百年好合、永浴愛河」。（編輯：黃國倫）1081209