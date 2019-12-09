台電綠電分手費喬不攏 擬由廠商付衍生費用

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）已與台電簽約的綠電業者若想賣電給用電大戶，得先付「分手費」解除契約，台電表示，目前解約方案尚未有具體內容，不過，解約的衍生費用擬由廠商負擔。經濟部強調原則是「不影響電價」。

再生能源發展條例修正案上路，規定用電大戶需設置一定比例再生能源，綠電業者也可以自由轉換躉購及直供轉供。不過，因綠電業者多已與台電簽約，產業界擔心綠電不夠買。

因此，若綠電業者已經與台電簽訂購售電契約，未來將由雙方合意解約，然而，「綠電分手費」至今仍喬不攏。

經濟部能源局表示，分手費攸關台電與綠電業者之間的私契約，如何終止契約將由雙方協議，不過，最大原則是不要影響到電價。

台電表示，台電會依不同能源類別、不同時期的躉購費率研議解約條件，未來解約將採個案進行，如何擬定分手費尚未定案，也沒有具體內容，但最重要的是，絕對不會不影響民眾權益、不會影響電價。

台電說，一向以綠電「促進者」自居，即便未來與業者解約，台電也不會從中得利，不過，若在解約過程中產生得衍生費用，擬由廠商負擔，「金額很低、就像高鐵退票會產生手續費一樣」。（編輯：楊凱翔）1081209