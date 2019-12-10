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外資重申仁寶優於大盤 維持英業達中立評等

最新更新：2019/12/10 10:01

（中央社記者吳家豪台北10日電）歐系外資看好筆電代工廠仁寶受惠於PC領導廠商市占攀升、穿戴裝置及非PC產品成長，重申優於大盤評等和目標價21.5元；另維持英業達中立評等和目標價21元。

仁寶、英業達股價今天同步開低，盤中低點分別來到18.6元、22.9元，跌幅約1.59%、1.08%。

歐系外資發布亞洲硬體產業研究報告指出，仁寶今年第4季至今累計營收新台幣1854億元，僅達到外資預估值的66%，進度落後，主要因為筆電生產受到英特爾處理器缺貨影響。

不過，歐系外資仍看好仁寶將持續受惠於個人電腦（PC）領導廠商市占攀升，加上穿戴裝置訂單增加、非PC產品快速成長，應可帶動股價反彈，重申「優於大盤」投資評等和目標價21.5元。

歐系外資進一步表示，英業達今年第4季至今累計營收約862億元，大致符合外資預期，且英業達商用筆電占比達90%，遠高於仁寶商用占比的50%，因此英業達受到英特爾處理器缺貨的影響相對有限。

考量英業達PC和伺服器事業尚未看到加速成長、蘋果無線耳機AirPods市占未明顯提升，歐系外資仍維持英業達「中立」投資評等和目標價21元。（編輯：黃國倫）1081210

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