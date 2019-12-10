宏觀光纖業績激增 有望搶下廣電標案逾5成

（中央社記者張建中新竹10日電）射頻晶片廠宏觀光纖產品呈爆炸性成長，今年前11月業績激增2.37倍，在可望搶下超過50%廣電標案下，明年光纖到戶的有線電視光接收晶片出貨有機會倍增。

宏觀今年前11月營收新台幣10.38億元，年增2.66%；以物聯網產品表現最佳，年增849.52%，光纖產品業績也有不錯表現，年增237.75%，兩項產品營收比重合計已超過4%水準。

宏觀電視與衛星產品前11月業績分別較去年同期小幅增加0.88%及1.44%，機上盒（STB）產品業績表現相對不理想，年減4.38%。

隨著產品組合變化，宏觀前3季毛利率竄高至49.05%，較去年同期拉升4.15個百分點，稅後淨利1.9億元，年增25.1%，並已達去年整年度獲利的87%水準，每股純益7.73元。

展望未來，宏觀看好光纖與物聯網產品仍是明年營運成長主要動能。光纖產品方面，宏觀將搶下超過50%廣電標案，明年光纖到戶的有線電視光接收晶片出貨可望倍增。

宏觀HDMI主動光纖纜線收發晶片也將打進中國與台灣模組廠客戶，預計明年第1季量產。

至於物聯網方面，宏觀除與一線的微控制器（MCU）廠合作，提供整合MCU與低功耗藍牙的系統封裝產品，並與指紋辨識系統廠合作，提供家庭安全方案。

在電視方面，因美中貿易戰影響，宏觀在中國電視製造廠滲透率可望持續提升；此外，宏觀也將開發中國以外的市場，提升全球市占率。

宏觀今年表現疲弱的STB產品線，明年可望回溫，目前已成功搶下印度雙調諧器纜線STB標案，預計明年上半年出貨。（編輯：張均懋）1081210