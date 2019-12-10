川普上任後首次召開台美數位論壇 5G重頭戲

（中央社記者潘姿羽台北10日電）國發會與美國在台協會（AIT）今天起，共同舉辦為期2天的台美數位經濟論壇，值得注意的是，儘管先前已舉辦過2次，這次會議為美國總統川普就任後首次召開，別具意義。

「台美數位經濟論壇」（Taiwan-U.S. Digital Economy Forum, DEF）是台美政府間高階的數位經濟政策交流平台，2015年及2016年分別在台北及美國華府舉行；會議期間，台美雙方數位政策官員將針對當前數位經濟重要議題進行意見交流，會後台美雙方將發表聯合聲明，確立在既有的基礎下，持續推動及深化數位經濟領域的相關合作。

2019年台美數位經濟論壇由國發會主委陳美伶及美國商務部代理助理部長史宜恩（Ian Steff）分別率台美雙方相關單位代表出席，美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑也有出席。

國發會表示，這次會議分為2天進行，第1天是政府間的政策交流，由雙方團員進行對話，並針對「第5世代行動通訊（5G）」、「資安」、「資料經濟」、「跨境數據流動與隱私」、「人工智慧（AI）／物聯網（IoT）」等5大議題進行討論。

5G方面，國發會指出，2020年起即將進入國際商用熱潮，因此推動5G發展是各國未來最重要的經濟戰略之一。

台灣代表團團長、國發會主委陳美伶開場致詞時表示，目前全球需要面對的4大數位經濟課題，便包含確保5G通訊的安全、可靠與信任，以及確保「AI+IoT」的效益大於風險，確保數據治理的一致性與有效性，確保網路的開放、自由與安全。

史宜恩致詞時提到，數位創新帶來許多機會與挑戰，而最大挑戰來自各國不符時代需求的創新規範及貿易規則；另外，台美業者於5G、IoT、大數據分析等創新技術發展有諸多合作經驗，不僅可作為其他新興國家的良好典範，也可為未來的創新革命奠定基礎。

酈英傑致詞時則說，台灣與美國在新創與創業方面是「天生的夥伴」，雙方也就縮減數位落差、5G、IoT及人才交流等方面進行合作；未來台美雙方合作重點，包括持續推動台美中小企業合作計畫、鼓勵創新與創業活動、深化「全球合作訓練架構（GCTF）」的合作等，讓台灣數位經濟、5G等發展的成功經驗，可以與全世界分享，並建立人才網絡，加速雙方人才的交流。

這次DEF除了第1天的雙方政府代表會談，第2天將安排台美相關政府代表與台灣學界、企業代表共同討論「AI倫理」，這也是當前國際間強調發展AI技術所必須兼顧的重要議題。

2019年DEF美方代表團成員包含商務部、國務院、聯邦通訊委員會、國際開發署及AIT等官員；台灣代表團則由國發會、行政院科技會報辦公室、行政院資通安全處、經濟部（工業局、技術處）、外交部、科技部及國家通訊傳播委員會組成。（編輯：楊凱翔）1081210