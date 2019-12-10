和泰車11月營收衝上214.7億 歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北10日電）11月新車銷售，和泰車是最大贏家，代理銷售台數達1.37萬台領先同業，營收同樣最亮眼，呈現月增及年增，衝上新台幣214.7億元，創下歷史新高紀錄。

和泰車代理的2大品牌TOYOTA和LEXUS新車款持續熱賣，11月合併營收衝上214.7億元，月增9.85%、年增29.96%，創歷史新高；累計前11月合併營收1919.25億元，年增13.8%，截至目前是今年車市中唯一雙位數成長的車廠。

和泰車累計前11月營收也超越歷年的年營收，其中Altis是最大功臣。由於今年農曆年較早，預計年節前的銷售旺季也將提前在12月啟動。

11月表現亮眼的還有裕隆，營收72.77億元，月增10.26%，年增0.79%，月增及年增同步轉正；不過累計前11月營收777.37億元，年減3.4%。

三陽工業則受惠三陽SYM二輪機車表現不俗，2018年米蘭展亮相的2台新車DRG BT與Maxsym TL於日前正式發表上市，接單超乎預期，使得原本已進入淡季的11月營收具支撐，11月營收25.96億元，月減0.15%，年增則有19.27%；累計前11月營收308.84億元，年增6.72%，成長率僅次於和泰車。

其他包括中華車、裕日車11月營收均呈現月減及年減；不過裕日車累計前11月營收為296.54億元，年增4.29%，仍維持正成長。（編輯：鄭雪文）1081210