納智捷URX新車接單超過千輛 看好後續銷售力道

納智捷（Luxgen）品牌10週年的全新休旅車款URX上市，納智捷總經理蔡文榮（左3）16日在發表會宣布接單已突破1000輛，看好上市後月銷目標可達350輛。（納智捷提供）中央社記者張良知傳真 108年12月16日

（中央社記者張良知台北16日電）納智捷（Luxgen）品牌10週年的全新休旅車款URX今天上市，納智捷總經理蔡文榮在發表會宣布URX接單在上週已突破1000輛，看好上市後月銷目標至少350輛，有機會挑戰500輛。

納智捷今天下午正式發表全新「5+X休旅新物種」車款URX，推出5人ARD智行款、5人ADAS智駕款、5人AR環景款、5人旗艦款及7人旗艦款，建議售價新台幣84.8萬元至111.9萬元起。

蔡文榮表示，URX預接單超過1000輛，顯示為國人量身設計開發的URX受到消費者肯定，URX為納智捷品牌上市第10年的重量級新車，持續投入研發，後續市場表現值得關注。

為了回饋消費者支持，納智捷搭配舊換新最低不到80萬元的價格，就可擁有200萬元進口車配備的ARD擴增實境動態抬頭顯示系統，85萬元以下就可擁有為國人安全量身打造的先進駕駛輔助系統（ADAS），高性價比可望為銷售帶來動能，他預期上市後月銷目標至少350輛，有機會向上挑戰500輛。

蔡文榮說，納智捷作為台灣自主品牌，長期傾聽消費者的聲音，在地化的設計是URX能獲得各界肯定的關鍵。例如針對台灣三代同堂的7人座家庭需求，設計了1人通勤、3人小家庭溫馨接送、到全家大小7人一起出遊都能對應的「5+X多元車室空間變化」；也針對機車密度超高的交通特色，設計「開門防撞系統」，更以豪華進口車等級的先進ARD+ADAS系統，結合AI自然語音助理「小納」，讓駕駛開車不必低頭而分心。

至於市場關切納智捷純電動車上市時程，蔡文榮透露，今年底的台北車展可以拭目以待。（編輯：鄭雪文）1081216

納智捷新款休旅車16日在台北正式發表，主打車內空間靈活運用，滿足民眾多樣化用車需求。中央社記者王騰毅攝 108年12月16日