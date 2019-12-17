兆豐金：目標2028年全面雙語分行

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）配合政府2030雙語國家政策，兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順今天表示，除現在已是雙語分行的天母蘭雅分行外，2020年雙語分行將增至10家，內部目標於2028年拓展至全部分行。

配合行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，金管會致力推動金融國際化雙語環境．鼓勵銀行設置雙語分行，選定兆豐銀行蘭雅分行及星展 （台灣） 銀行天母分行做為示範分行，金管會主委顧立雄並於今天上午率國發會副主委鄭貞茂、財政部次長阮清華一同視察。

兆豐金董事長張兆順於陪同參訪、進行簡報時宣布，配合政府政策，將積極推展雙語分行，2019年至2020年為第一階段，針對外籍人士聚集地設置外語分行，目標10家，其中北部8家，中南部各1家，第二階段從2021年至2024年將增至59家分行，2025至2028年擴展至國內所有分行。

張兆順說，兆豐銀行一直相當國際化，國內目前有108個營業單位、海外有35個營業單位，海外占比相當高，傳統海外外匯業務能力及外語人才比起其他銀行，表現都相對強。

張兆順指出，兆豐對於同仁外語訓練投注很大心力，目前有2成以上行員多益成績在700分以上，200名至300名員工分數在900分以上；國發會及金管會正推動雙語國家、金融國際化政策，要達到目標必須要有好的雙語人才、雙語分行配合，而兆豐正擁有這樣的好條件。

張兆順舉例，以蘭雅分行為例，包括周邊的美國學校、日本學校及歐洲學校，都是分行的重要客戶，其實本來就是以雙語模式在運作，不僅英文可通，行員也能使用日文、法文溝通，早已相當國際化。（編輯：張均懋）1081217