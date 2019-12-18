施振榮制定家族事業治理準則 一半財富回饋社會

（中央社記者吳家豪台北18日電）宏碁集團創辦人施振榮今天分享75歲生日感言，近日與家族成員溝通，並制定「家族事業治理準則」，約定家族成員未來創造財富的50%要回饋社會，為華人家族的代代傳承立下典範。

12月18日是施振榮「Stan哥」75歲生日，他選在這天對外發布他的75歲生日感言：「七十有五快樂活、日復一日行萬步、代代傳承制準則、台灣聲音傳世界、微笑曲線有新意、轉型升級引風氣、龍吟研論探趨勢、科文双融新體驗、智慧醫療爭第一、全球平台行王道」。

施振榮表示，5年前70歲生日時，他也曾對外分享生日感言，隔了5年之後，也是他由宏碁退休15年後，再次將一路走來的心路歷程對外分享。他說，雖然60歲時從宏碁退休，但未從社會退休。

施振榮表示，人生七十才開始，所以今年他才「5歲」，為了身體健康，每天都與太太一起日行萬步，身上帶著穿戴式手錶做為計步器，一早就到住家附近的師大校園走路，有時白天沒達萬步的目標，晚上還要繼續「補課」，儘量達成日行萬步的目標。

在事業傳承方面，施振榮指出，宏碁的經營權已順利交棒給宏碁董事長陳俊聖，至於他個人及家族持股的宏碁股權，他與太太葉紫華也已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁公司董事會之外，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的代代傳承立下典範。

施振榮表示，由於家族第三代成員將滿18歲，近日已與家族成員溝通，並已完成制定「家族事業治理準則」，除了他、葉紫華及第二代家族成員簽署之外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署，一方面讓家族成為未來宏碁經營的穩定力量，也鼓勵家族成員投入回饋社會。

談到「家族事業治理準則」的思維，施振榮表示，除了要保護家族無形資產，也希望有形資產能回饋社會，未來家族創造財富包括股票升值、投資報酬等，要有50%投入回饋社會的事情，將交由智榮基金會執行。現在的思維都不是用錢來回饋社會，而是用經驗、影響力，例如藝文也是回饋社會的一種方式。

他說，「家族事業治理準則」經過所有成員「三讀」通過，有意見就稍微修改，成員第一代與第二代共7人已簽署，他期待的是「一代比一代強」，希望家族後代也要有回饋社會的心。

施振榮指出，智慧醫療是未來的世界大趨勢，日前宏碁也與諾華攜手合作，這次合作對於台灣來說，最大的意義在於台灣資訊與通信科技（ICT）產業的轉型升級，如同他提出的「新微笑曲線」，未來透過醫療產業與ICT產業攜手進行跨域整合，相信將能為社會創造新價值。

施振榮表示，未來也將繼續推動智慧醫療的產業化、國際化、商業化，讓台灣對全世界做出最大的貢獻，這也是台灣面對未來轉型的重要時刻。（編輯：蘇志宗）1081218