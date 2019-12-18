尋覓下個潛力綠能 經部將打造小水力示範案場

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）政府推動再生能源，經濟部今天表示，正尋找第3個具有潛力的綠能，目前鎖定小水力，將在明年上半年於北、中部尋找示範點，盼小水力發電普及化，成為台灣供電系統中的螞蟻雄兵。

經濟部次長曾文生今天說明2020年再生能源發展方針，他說，經濟部力拚在年底前公告明年度再生能源躉購費率。發展光電部分，明年將以空間多元運用為重點，像是農電共生、漁電共生；離岸風電則有第三階段區塊開發規則出爐，風場也按照原定時程建置，台電併網工程也將持續進行。

政府推動能源轉型，2025年再生能源占比將達20%，太陽能、離岸風電將成主力，經濟部持續尋找第3個再生能源。

能源局長游振偉指出，由於地熱仍屬地質探勘階段，尚無法確認潛能，目前先將著眼於裝置容量2萬瓩以下的小水力發電，將以不影響防洪功能為前提，將在北部、中部尋找小水力示範案場，先讓民眾了解技術與成本，引導民間參與，讓小水力成為未來供電系統中的螞蟻雄兵。

不過，根據109年度再生能源電能躉購費率預告，小水力費率每度2.8元，業者呼籲調高小水力躉購費率，經濟部能源局組長陳崇憲說，需要業者提供成本資訊，供能源局來參考，「費率該調高就會調高」。若納入防洪設備費用，將有上調空間。（編輯：楊凱翔）1081218