零工經濟來臨 陳冲：思考建立普遍性基本所得

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）面臨新興科技衝擊及零工經濟（Gig）來臨，新世代金融基金會董事長陳冲表示，法規制度也應作相應調整，建議思考建立「普遍性基本所得」（UBI）制度，可能財源來自比爾蓋茲提議的機器人稅等。

新世代金融基金會今天發出新聞稿，歸結基金會董事長陳冲及與會講者，18日於東吳企管財經講堂第四季第五場次「AI經濟及Gig（零工）經濟夾擊下，人力資源的新挑戰？」所發表的看法。

陳冲表示，AI等新興科技衝擊與零工經濟來臨，如今已進入第四次工業革命，全職工作漸漸消失，勞僱關係改變，政府與民間都應該積極思索法規轉型，建立相關制度，並具體提出三大建議。

陳冲指出，第1，政府應積極升級或調整既有技能，以契合新興知識型工作職能需求。第2，應考慮零工經濟對社會的影響，例如思考建立「普遍性基本所得」（UBI，又稱無條件全民基本收入）制度，維持國民基本生活保障。

根據維基百科定義，UBI指的是沒有條件、資格限制，不做資格審查，每個成員（如該國國民）皆可定期領取一定金額的金錢，由政府或團體組織發放，以滿足人民的基本生活條件。

陳沖說明，瑞士近年來二次公投，支持普遍性基本所得的比率已越來越高，顯見重新設計薪資制度環境已逐漸成熟，可能財源為微軟公司共同創辦人比爾蓋茲提議的機器人稅等。第3，是強化對程式語言的學習，台灣政府已將程式語言列入107年度課綱，未來世代的第二外國語將為程式語言。

另一名受邀講者東吳企管系副教授劉敏熙表示，零工經濟優點包括多樣化的工作選擇、工作時間彈性、勞動自主的提升、可有效平衡工作與生活，不過因工時較少，使零工工作者平均收入比全職工作者低約58%；統計而2018年台灣從事非典型工作者約81.4萬人，占比7.1%。

劉敏熙指出，零工經濟也面臨一些挑戰，例如僱傭關係界線模糊，零工工作者反而成為勞動弱勢，不享有勞健保，也沒有雇主提撥薪資6%的勞工退休金，若要投保，需加入職業工會，所有成本需自行負擔。

劉敏熙說，為此，目前德國政府提出「第三類勞工」概念，為介於僱傭和承攬間的「類勞工」，在工作過程中不受雇主指揮監督，但大部分收入卻來自同一家公司，能享有社會保險，也可加入勞工和雇主簽訂的團體協約，是相對可行的制度。

劉敏熙表示，另一項挑戰為各國政府思考實施「普遍性基本所得」（UBI）的時間與方式，對此必須要有縝密規劃，尤其是相對應的財源，如機器人稅、AI使用稅等，需有配套制度。（編輯：蘇志宗）1081219