新藥領軍 浩鼎帶動生技股強攻

（中央社記者韓婷婷台北20日電）浩鼎新藥開發進度報喜，激勵沉寂多時的新藥股今天人氣加溫，在浩鼎大漲逾9%領軍下，生技股早盤跌深反彈，上櫃生技指數漲幅超過1.5%，漲幅居類股之冠。

新藥股由於研發期長，變數大，今年以來人氣相對美容、保健及醫材族群弱，加上資金流向追逐半導體相關產業，近來包括浩鼎、中裕、藥華藥等股價相對疲弱；今天受到浩鼎新藥進度報喜激勵，在新藥股領軍下氣勢如虹。

浩鼎今天開高走高，盤中一度飆上新台幣140元，逼近漲停價140.5元，帶領中裕漲幅也逼近9%，重回百元大關；智擎、泰福-KY、合世、健喬、達邦蛋白、太景-KY、台耀漲幅均超過2%；台微體、保瑞、益得、大江、大學光、佰研、麗豐-KY、中生化、邦特、優盛、聯合、創源等漲幅也都超過1%。

上市生技指數漲幅約0.13%，上櫃生技指數則勁揚約1.5%，指數最高來到120.13點，在上櫃類股中漲幅居冠。

台灣浩鼎生技19日宣布旗下研發新創抗體小分子藥物複合體（ADC）新藥OBI-999一/二期人體臨床試驗正式啟動，將以胃癌、胰腺癌、結腸直腸癌和食道癌等實體瘤患者為對象。

至於日前股價弱勢，11日法說會後股價短短6個交易日從133元下跌至93.3元低點，跌幅近3成的中裕，也針對股價異常下跌提出公司近況最新說明，中裕指出，由於美國市場對新藥滲透率上升速度比預期較為平緩，且最近數月持續大量整批向中裕新藥進貨，因此必需進行一些存貨調整作為前端實際銷售狀況之平衡。相關進銷貨庫存時程調整為短期現象，對於新藥銷售而言仍維持相當高比率穩定成長，且持續未來數年，趨勢並無改變。

中裕表示，財務業務現況一切穩定，第3季底現金餘額尚有新台幣16億元，各項臨床研發進度計畫執行進度正常，先前生產量率不佳狀況已經於今年第3季大幅改善，毛利提高至40%以上，委託三星生物生產製程開發亦持續進行中。（編輯：蘇志宗）1081220